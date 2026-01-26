Atletica Indoor: il Palaindoor riapre con un weekend da record, 36 titoli regionali assegnati

Doppia giornata di gare per la riapertura al Palaindoor di Aosta sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Dopo la chiusura negli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio, il Palaindoor di Aosta riapre alle competizioni ospitando i campionati regionali assoluti, juniores e allievi.

Il numero totale di titoli per società vede: 16 titoli all’Atl. Cogne AOsta, 11 all’ Atl. Pont Donnas, e 9 all’Atl. Sandro Calvesi

Gare assolute

Sui 60m assoluti il titolo regionale assoluto è andato in campo maschile a Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) in 7"20 (PB), mentre al femminile a Nicole Dellio (2007, Atl. Cogne Aosta) in 7"80. Dellio è anche campionessa regionale per la categoria Juniores e in batteria ha corso in 7"69, tempo che migliora il suo PB di un decimo sulla distanza. Il podio assoluto si completa con il 2° posto di Giulio Bergesio (2003, Atl. Sandro Calvesi) in 7"23 (PB) e 3° posto Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) in 7"40 (PB) che gli vale anche il primo posto nella categoria Juniores.

Al femminile l’argento è andato a Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) in 8"35 che le vale anche il titolo allieve, e bronzo per Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) in 8"49. Il podio juniores ha visto al primo posto Dellio, 2° posto Proceillon e 3° posto Isabella Germano Ravina (2008, Atl. Pont Donnas) in 8"51.

Al maschile il titolo Juniores è andato a Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) in 7"41 (PB) e 2° posto a Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calvesi) in 7"71 (PB). Il podio allievi è composto da Ronc, Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) in 7"53 e Andrè Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 7"53 (PB).

Al femminile 1o posto per Graziano, 2° posto per Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) in 8"61 (PB) e 3° posto per Magali Cuneaz (2010m Atl. Sandro Calvesi) in 8"69.

Il podio assoluto maschile ha visto la vittoria dell’allievo Fabio Giudice (2010, Atl. Riccardi Milano) in 7"10, 2° posto per Gabriele Bruno (2008, Battaglio CUS Torino) in 7"20 e 3° posto per Maurizio Pascale.

Al femminile vittoria Chiara Melon (1999, GS Fiamme Azzurre) in 7"53 confermando i tempi stagionali, 2° posto per Nicole Dellio e 3° psoto per Carlotta Bollo (2008, Atl. Susa Adriano Aschieris) in 8"01.

Sui 60hs Assoluti uomini vittoria per Riccardo Nicola (1998, G.S. Ermenegildo Zegna) in 8"84, 2° posto per Marco Lanteri (2006, Atletica Cogne Aosta) in 10"10, tempo che gli vale il titolo assoluto, e 3° posto per Lucio Chapellu (1970, Atletica Sandro Calvesi) in 12"43.

Al femminile successo per Sofia Dulla (2007, Safatletica Piemonte ASD) in 9"41.

Sui 60hs Juniores vittoria per Jacopo China Bino (2008, Atletica Sandro Calvesi) in 8"95, prestazione che gli vale il titolo Juniores, seguito da Andrea Margarini (2007, G.S. Ermenegildo Zegna) 2° in 9"38.

Sui 60hs Allieve vittoria per Carlotta Giovanetto (2009, Atletica Pont Donnas) in 8"94, tempo che le vale anche il titolo di categoria, 2° posto per Rebecca Zandarin (2010, Atletica Canavesana) in 9"97.

Sui 60hs Allievi successo per Damiano Bulgari (2009, A.S. Atl. Strambino) in 8"60, con Edoardo Lingeri (2009, Atletica Pont Donnas) 2° in 8"68, risultato che gli consegna il titolo allievi.

Nel salto in alto il titolo regionale assoluto e juniores è andato a Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) che ha saltato la misura di 1,80m, 2° posto per Andrè Borettaz (2009 Atl. Pont Donnas) con 1,8 m e titolo allievi, e medaglia di bronzo per Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta).

Al femminile il titolo assoluto e il titolo juniores sono andati a Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) che ha superato l’asticella posta a 1,54m. 2° posto, sia assoluto che juniores, per Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) con 1,51m e 3° posto a Marta Nieroz (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 1,30m, misura che le vale anche il titolo allieve.

Il podio allievi si compone di Borettaz, Saib e Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 1,60m.

Il podio generale ha visto vincere Kiswendsida De Grazia (2010, Derthona Atletica) con 1,89m, argento per Marana e bronzo per Borettaz. Al femminile l’oro è andato a Chiara Sala (1999, CUS Insubria Varese) con 1,65m, argento per Marta Manzini (2008, Team Arcobaleno-Mercurio Novara) con 1,63m e bronzo per Isabella Pastore (2008, Unione Giovane Biella) con 1,63m.

Nel salto con l’asta il titolo regionale è andato al maschile a Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 4,00m che si prende anche quello juniores, mentre al femminile Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) con 2,90m vince il titolo assoluto e allievi.

La classifica generale è capeggiata da Leonardo Scalon (2007, Battaglio CUS Torino) che con la misura di 5,30m ottiene lo standard per la partecipazione ai mondiali U20, 2o posto per Francesco Pugno (2001, Safatletica Piemonte) con 5,00m e 3o posto per Jacopo Tullio Libertino (2006, Atl. Mondovì- Acqua S. Bernardo) con 4,40m. Al femminile Great NNachi (2004, CS Carabinieri) vince con la misura di 4,00m.

Nel salto in lungo vittoria assoluta e titolo regionale assoluto e juniores per Mattia Mancini (2007, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 5,88m. 2° posto per Mathieu Bosonin (2006, Atl. Sandro Calvesi) con 5,66m e 3° posto per l’allievo Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) con 5,46m misura che gli vale il titolo di categoria. Al femminile il titolo regionale assoluto e titolo juniores è stato conquistato da Isabella Germano Ravina (2008, Atl. Pont Donnas) con la misura di 4,80m, 2° posto per Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas) con 4,78m che le vale anche il titolo allieve. Completa il podio allieve Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 4,64m.

Il podio Juniores femminile si compone del 1o posto di Germano Ravina e 2° posto di Giulia Leccia (2008,Atl. Sandro Calvesi) con 4,42m. Tra le allieve 1° posto per Ticchio, 2° posto per Cuneaz e 3° posto per Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Conge Aosta) in 4,61m.

Il podio maschile, invece, ha visto il primo posto di Perrenchio e il 2° di Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 5,25m.

La gara assoluta è stata vinta da Mancini, seguito da Damiano Bulgari (2009, Atl. Strambino) con la misura di 5,86, 3° posto per Lorenzo Lilliu (2010, Atl. Canvesana) con 5,80m.

Al femminile Chiara Sala (1999, CUS Insubria Varese Como) ha vinto con 5,92m davanti a Poko Silvia Canape (2009, Derthona Atletica) 2a con 5,66m e a Milica Travar (2000, G.S. Ermenegildo Zegna) medaglia di bronzo con 5,35m.

Il titolo regionale nel salto triplo e la vittoria assoluta sono andati a Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas) con la misura di 14,19m, 2° posto e titolo juniores per Mattia Mancini (2007, Atl. Cogne Aosta) con 12,46m e 3° posto per Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 11,96m che si porta a casa anche il titolo allievi.

Al femminile il titolo assoluto e juniores è andato a Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 10,49m.

La classifica juniores ha visto la vittoria di Mancini e il 2° posto di Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calvesi) con 11,65m.

La classifica generale è capeggiata da Cafasso, 2° posto per Mancini e 3o posto per Gabriele Albertone (2009, Atl. Canavesana).

Al femminile il podio ha visto la vittoria di Eloise Martoia (2010, Atl. Susa Adriano Aschieris) con 10,52m, 2° posto per Sarboraria.

Nel getto del peso maschile assoluto (7.260kg) il titolo regionale è andato a Luigi Vesan (1965, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 7,10m. Al femminile, con il peso da 4kg, è Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) a vincere con 7,48m sia il titolo assoluto che juniores, 2° posto per Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) con 7,01m.

Il titolo allievi, peso da 5kg, è andato a Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 7,68m, argento per Simone De Agostini (2010, Atl. Cogne Aosta) con 7,11m. Tra le allieve il titolo è andato a Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 10,34m, 2o posto per Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta) con 5,24m.

La gara assoluta maschile è stata vinta da Mattia Mirenzi (1994, Atl. Team Carignano) con 15,82m, argento per Matteo Pautasso (2001, Battaglio CUS Torino) con 15,71m e 3° posto per Luca Masseroni (1998, Atl. Cento Torri Pavia) con 13,32m. Al femminile il podio si è composto con Sara Verteramo (2002, Battaglio CUS Torino) con la misura di 16,37m, 2° posto per Chiara Torichia (2007, Atl. Serravallese) con 11,05 e 3° posto per Ilaria Zanetti (2004, Battaglio CUS Torino) con 10,94m.

Gare Cadetti e Cadette

Sui 60m maschili vittoria per Lorenzo Li Pira (2011, Safatletica) in 7"49, 2° posto per Marco Pantaleo (2011, Sisport) in 7"62 e 3° posto per Tommaso Mattiazzo (2011, Atl. Vlasesia) in 7"70.

Sui 60m femminili vittoria per Benedicta Alternino (2011, Battaglio C.U.S. Torino Atl.) in 8"42, 2° posto per Elisa Ordine (2012, Battaglio C.U.S. Torino Atl.) in 8"45 e 3° posto per Sara Ordine (2011, Battaglio C.U.S. Torino Atl.) in 8"61. Per i valdostani il podio si è composto con Martina Diemoz (2011, Atletica Pont Donnas) in 8"84, 2° posto per Ludovica Lingeri (2011, Atletica Pont Donnas) in 8"96 e 3° posto per Annie China Bino (2011, Atletica Sandro Calvesi) in 9"07 al femminile e Ares Solovyov (2011, Atletica Sandro Calvesi) in 8"11, 2° posto per Andrea Fiocchini (2012, Atletica Sandro Calvesi) in 8"17 e 3° posto per Etienne Cornaz (2011, Atletica Pont Donnas) in 8"50 al maschile.

Sui 60hs Cadette vittoria per Matilde Trecchi (2011, A.S.D. Circuito Running) in 9"59, 2° posto per Ludovica Lingeri (2011, Atletica Pont Donnas) in 10"24 e 3° posto per Annie China Bino (2011, Atletica Sandro Calvesi) in 11"88. Sui 60hs Cadetti vittoria per Tommaso Mattiazzo (2011, Atletica Valsesia) in 9"34, 2° posto per Carlo Morgigno (2011, Atletica Vercelli 78) in 9"62 e 3° posto per Ares Solovyov (2011, Atletica Sandro Calvesi) in 10"01.

Classifiche