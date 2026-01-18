Atletica: Nicole Dellio centra il minimo per i campionati italiani juniores e i valdostani brillano nella campestre e negli indoor

Fine settimana intenso per i nostri atleti impegnati nei 60 metri piani indoor a Torino. Su tutti spicca la prova di Nicole Dellio, che nella seconda uscita stagionale sulla distanza ha centrato il minimo per i Campionati Italiani Indoor Juniores. Dopo aver corso la batteria in 7”91, in finale ha ulteriormente migliorato il proprio tempo fermando il cronometro a 7”79, chiudendo al 2° posto e ottenendo così il pass per Ancona, dove il 7 e 8 febbraio 2026 si disputeranno le gare tricolori. Un risultato importante che premia il lavoro svolto e dà fiducia per il proseguimento della stagione indoor.

Buona prova anche per Chiara Graziano, 16a con il tempo di 8”56. Nei 60 metri maschili, Andrea Carrozzino ha chiuso in 7”60, al 23° posto, seguito da Samuel Zilio, 24° in 7”64 migliorando il proprio primato personale. Marco Lanteri ha fermato il cronometro a 7”95, 32°, mentre Francesco Bois ha concluso in 8”24, 35°, migliorando anch’egli il proprio PB.

Link ai risultati completi

Flora Fedele, Patrick Patrascu Roca, Sabina Marquet

Domenica intensa anche a Saint-Christophe, teatro del Campionato Regionale di cross e del CDS individuale per le categorie Cadetti, Allievi, Juniores e Seniores, con gare giovanili di contorno. Negli 8 km Juniores maschili, Patrick Patrascu Roca ha conquistato un meritatissimo podio, chiudendo al 3° posto in 37’21”. Negli 8 km Seniores femminili, Sabina Marquet ha tagliato il traguardo 6a in 37’25”, seguita da Flora Fedele, 7a con 40’32”.

Bene nei 6 km Juniores femminili, con Martina Milani (nella foto di Veronica PIrana) vincitrice in 29’35”, che si laurea campionessa regionale. Tra le Allieve sui 4 km, Julie Truc ha chiuso al 2° posto in 17’04”, mentre Francesca Milani ha completato la gara 4a in 18’35”. Nei 2 km Cadetti, podio per Diana Costa, 2a in 9’39”.

Julie Truc e Vallet

Gare giovanili caratterizzate da entusiasmo e determinazione dei più piccoli: nei 1000 metri Ragazzi, Philippe Rosaire ha ottenuto il 2° posto in 4’04”, seguito da Luca Scaramuzza, 6° in 4’30”. Sui 500 metri Esordienti 10 anni, Gilles Sapinetin ha conquistato il 2° posto in 2’04”. In gara anche Tommaso Valeriol, 13° in 2’28”, Elena Vagneur, 16a in 2’36”, Jacopo Stella, 18° in 2’38”, e Mava Stella, 20° in 2’56”. Nei 400 metri Esordienti 5–8 anni, Giovanni Cremaschi ha chiuso 7° in 2’24”, seguito da Russell Feder, 8° in 2’26”, Nigel Feder, 10° in 2’35”, e Camilla Adami, 13a in 2’58”.

Le prestazioni dei nostri valdostani, sia negli indoor che nelle gare di cross, confermano la qualità del lavoro svolto dall'ASD Atletica Cogne Aosta e l’impegno dei nostri atleti di tutte le età, promettendo altre soddisfazioni per la stagione 2026.

Link ai risultati completi