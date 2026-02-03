FISDIR Valle d’Aosta: pioggia di medaglie ai Campionati Italiani di Tarvisio 2026.

Si sono svolti a Tarvisio il 30 e 31 gennaio 2026 i Campionati Italiani FISDIR 2026 di sci alpino e sci nordico, un appuntamento nazionale di assoluto rilievo che ha visto protagonisti gli atleti valdostani, presenti con le squadre dell’AVRES e dello Sci Club Valtournenche.

La manifestazione ha rappresentato una vetrina fondamentale per il confronto con i migliori atleti italiani e ha regalato alla Valle d’Aosta risultati di grande prestigio, confermando l’ottimo lavoro svolto sul territorio in ambito sportivo e inclusivo. Un bilancio estremamente positivo per la FISDIR Valle d’Aosta, che torna da Tarvisio con medaglie e importanti titoli italiani.

Nel settore dello sci alpino, grande la prestazione di Filippo Freddi (Sci Club Valtournenche), che si è laureato Campione Italiano nella categoria 1 junior, conquistando il titolo sia nello slalom gigante sia nel super gigante.

Importanti successi anche nello sci nordico. Alex Grivon (AVRES) ha conquistato il titolo di Campione Italiano nei 3000 metri a tecnica classica, aggiungendo una medaglia d’argento nei 10.000 metri a tecnica libera. Ottimi piazzamenti per Daniel Brunod (AVRES), argento nei 1000 metri e quinto nei 3000 metri, entrambi a tecnica classica, e per Mirko Pascale (AVRES), bronzo nei 1000 metri e sesto nei 3000 metri, sempre a tecnica classica. Andrea Grivon (AVRES) ha chiuso al sesto posto sia nei 500 che nei 1000 metri, entrambi a tecnica classica.

Da sinistra a destra Daniel Brunod (medaglia d'argento) vincitore e Mirko Pascale (medaglia di bronzo)

Trai momenti più emozionanti della rassegna la staffetta 3×1000 metri a tecnica classica, composta da Daniel Brunod, Mirko Pascale e Alex Grivon, che ha conquistato una storica medaglia d’oro: la prima vittoria in assoluto per la Valle d’Aosta in questa specialità.

A commentare i risultati è Ornella Fosson, delegata regionale FISDIR Valle d’Aosta:

«Sembra banale dire che sono orgogliosa dei ragazzi che hanno raccolto risultati di prestigio nell’ambito della FISDIR. Il merito va a loro e anche ai maestri di sci valdostani, in particolare alla Scuola di Sci del G.S. Bernardo, di Brusson e del Cervino, oltre all’entusiasmo dei familiari. Partecipare a gare nazionali significa per i ragazzi non solo affrontare una dimensione agonistica, ma vivere forti emozioni e ritrovare in pista amici e avversari. Tutto il nostro team è orgoglioso di questa esperienza: dai nostri allenatori nazionali valdostani Alberto Stella e Jean Paul Chadel, fino a Simona Lucianaz, che segue con passione un progetto di inclusione che, passo dopo passo, si sta affermando. L’auspicio è che questi risultati possano incrementare il movimento sportivo che rappresentiamo e ispirare altri giovani a frequentare i corsi di sci che organizziamo sul territorio».