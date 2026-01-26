Olimpiadi dei Guardaparco: trionfo assoluto Gran Paradiso in Slovenia

I guardaparco del Gran Paradiso sono stati protagonisti assoluti della 30^ edizione del Trofeo Danilo Re, che si è svolta dal 22 al 25 gennaio 2026 a Kranjska Gora in Slovenia, nel Parco Nazionale del Triglav. Le tre squadre del Parco si sono aggiudicate rispettivamente il primo e terzo posto della classifica assoluta, ed il primo della classifica femminile.

I team del Parco hanno gareggiato con quarantadue squadre di guardaparco provenienti dalle aree protette italiane, svizzere, austriache, slovene, slovacche, tedesche e francesi, confrontandosi in diverse specialità: scialpinismo, slalom gigante, sci di fondo e tiro con la carabina.

Il team formato da Alberto Peracino, Etienne Jordaney, Pierre-Ives Oddone e Stefano Drigo si è aggiudicato il primo posto assoluto, seguito al secondo dalla squadra delle Aree Protette Alpi Marittime e, al terzo posto, la seconda squadra del Parco composta da Alberto Rabellino, Nicolò Maule, Davide Gasparini e Daniele Valfrè. Primo posto nella classifica femminile, e settimo assoluto su quarantadue squadre, per la squadra delle guardaparco Stéphanie Bethaz, Claudia Linty, Chiara Caminada e Alice Naudin.

Nelle classifiche individuali: salita 1° e 2° assoluti Pierre-Ives Oddone e Davide Gasparini, Stephanie Bethaz 1° femminile (5° assoluta); slalom gigante Stefano Drigo 2° assoluto, Claudia Linty 2° femminile; fondo: 1° e 2° assoluti Nicolò Maule e Alberto Peracino, Chiara Caminada 1° femminile e 5° assoluta.

La manifestazione sportiva di livello internazionale, istituita in memoria di Danilo Re, guardaparco del Parco Regionale dell'Alta Valle Pesio scomparso in servizio nel 1995, oltre ad essere un momento conviviale e festoso a sottolineare la fratellanza, gli sforzi e gli obiettivi comuni di tutti coloro che lavorano con dedizione e passione nel mondo delle aree protette, è stata anche occasione di confronto e scambio tra le varie aree protette sulle sfide che devono affrontare quotidianamente. Quest’anno il seminario tecnico è stato dedicato alla gestione, da parte dei guardaparco, della frequentazione nelle aree protette e sugli strumenti a loro disposizione.