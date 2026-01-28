A Saint-Barthélemy torna Ciaspognam: ciaspolata notturna e cena itinerante tra le fiaccole

La magia della notte, la neve, il gusto dei piatti tipici e il fascino delle fiaccole. Torna per il tredicesimo anno consecutivo Ciaspognam, la passeggiata enogastronomica che anima il centro dello sci nordico di Saint-Barthélemy, location che a marzo ospiterà anche il "Gran Finale" di Federico Pellegrino.

L'appuntamento, un classico del calendario invernale valdostano, è fissato per sabato 7 febbraio. Un evento che unisce sport, natura e buona cucina, capace di richiamare appassionati di tutte le età per una serata di relax con le ciaspole ai piedi.

La formula vincente: 4 km e 4 tappe di gusto

Il format, collaudato e sempre di successo, non cambia: un itinerario di 4 chilometri con circa 130 metri di dislivello positivo, illuminato dalle fiaccole e accompagnato dalla musica della tradizione valdostana. Lungo il percorso, quattro postazioni ristoro curate dall’Osteria del Passet e dalla Locanda La Barma trasformeranno la ciaspolata in una vera e propria cena itinerante.

Il menu della serata:

Antipasti all’Alpe Praz de l’Arp: Pere al Bleu d’Aoste, torta salata con verdure e prosciutto, polpette di zucchine.

Pere al Bleu d’Aoste, torta salata con verdure e prosciutto, polpette di zucchine. Piatti caldi tra Barbonce e Praz Verney: Zuppa di farro e lenticchie con crostini e fontina, polenta e spezzatino di manzo.

Zuppa di farro e lenticchie con crostini e fontina, polenta e spezzatino di manzo. Dolce finale: Strudel di mele, uvetta, noci e marmellata.

Info e iscrizioni: come partecipare

Per garantire un flusso ottimale, le partenze sono previste a scaglioni, dalle 17.30 alle 20.30, ogni 30 minuti. I partecipanti possono scegliere la fascia oraria preferita al momento dell'iscrizione, che deve essere finalizzata online sul portale: https://geoticket.it/area/107.

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 20 euro per gli under 10. L’organizzazione ricorda che l'iscrizione non è rimborsabile e consiglia abbigliamento adeguato, calzature da neve e torcia frontale. In loco è disponibile un noleggio con un numero limitato di ciaspole.

Per informazioni e prenotazioni: 339 1499469.



