Sci di fondo, aperte le iscrizioni per la Granfondo “Memorial Sergio Favre” al “Gran Finale” di Pellegrino

Nel mese di gennaio è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale European Journal of Women’s Studies l’intervista a Gwen Moffat, prima donna in Europa a ottenere il titolo di guida alpina professionista. A realizzarla Roberta Grandi, ricercatrice di Letteratura inglese all’Università della Valle d’Aosta, dove da anni si occupa di ecocritica e mountain writing.

Dal 2023 la docente intrattiene un prezioso scambio epistolare con la britannica Gwen Moffat, che non è solo un’icona dell’alpinismo, ma anche un’autrice prolifica: 35 libri tra memoir, racconti di viaggio e gialli ambientati nelle terre alte, che hanno contribuito a ridefinire la narrativa di montagna.

“A Woman’s Angle: An interview with Gwen Moffat, novelist and the first female mountain guide in Europe” offre una prospettiva inedita sulla vita, le opere e il pensiero di una delle figure più affascinanti della cultura europea contemporanea. L’intervista va oltre le imprese sportive di Moffat – già ampiamente raccontate – ed esplora la sua produzione letteraria, finora trascurata dalla critica.

Oggi, Gwen Moffat ha 101 anni. Il suo centenario era stato celebrato in occasione dell’International Mountain Day 2024 con l’organizzazione, da parte dell’Università della Valle d’Aosta, della conferenza “Scrittrici in vetta. Racconti di vite in salita”, durante la quale erano intervenute le scrittrici-alpiniste Anna Torretta, Linda Cottino e Paola Favero.