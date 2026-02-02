Coppa Italia Master a Torgnon: sulla "Pistone" dominano Bovio e Roma

Una domenica di grande sci quella appena trascorsa a Torgnon, dove la pista Pier Giorgio Grange ha ospitato la seconda giornata di Coppa Italia di Sci Alpino. L’evento, impeccabilmente organizzato dallo Sci Club Torgnon, ha visto ai cancelletti di partenza più di duecentotrenta specialisti della categoria Master e Senior/Giovani.

A prendersi le luci della ribalta sono stati soprattutto gli atleti "di casa" dello Sci Club Pila, capaci di firmare doppiette pesanti. Nella categoria Senior/Giovani, Bianca Bovio (Sc Pila) si è dimostrata imbattibile vincendo entrambi i giganti in programma: nella prima gara ha guidato un podio tutto rossonero davanti a Ylenia Verney e Rebecca Cametti, mentre nella seconda si è imposta su Claudia Renoldi ed Elisabetta Caldesi.

Tra i Master A, dominio assoluto di Stefano Roma (Sc Pila), autore di un bis d’autore davanti al toscano Luca Novi. Doppietta anche per il bresciano Massimo Treccani nei Master B, dove però si è messo in luce l'atleta del Crammont, Mario Venegoni, ottimo secondo nella seconda prova di giornata.

Nelle altre categorie, avvincente duello nei Master C tra la valdostana Clementina Jacquemod (Master Team Pila) e la torinese Silvia Vagnone: la Jacquemod ha conquistato gara-1 per meno di un decimo, subendo poi la rivincita della rivale nella seconda manche.

Al maschile (Senior/Giovani), la sfida è stata una questione di centesimi. In gara-1 Edoardo Greco (Sc Courmayeur MB) ha beffato per un solo centesimo Marco Palestrino (Sc Chamois). Quest'ultimo si è però riscattato prontamente in gara-2, andando a prendersi il successo davanti a Steven Gorret e allo stesso Greco.

I risultati di Torgnon confermano l'ottimo stato di forma del movimento Master valdostano, capace di primeggiare in un contesto di Coppa Italia che ha visto la partecipazione di club provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Toscana fino al Friuli.



Categoria Senior/Giovani * Gigante – gara#2 – Doppietta di Bianca Bovio (Sc Pila; 56”07) davanti a Claudia Renoldi (Sc Torgnon; 57”53) e a Elisabetta Caldesi (Sc Gressoney MR; 58”50). Nei maschi, si riprendo la testa della classifica Marco Palestrino (Sc Chamois; 53”52) seguito da Steven Gorret (Sc Torgnon; 53”77) e da Edoardo Greco (Sc Courmayeur MB; 54”37).

Master A * Bis di Stefano Roma (Sc Pila; 53”64) che precede ancora il pisano Luca Novi (54”33) e il maceratese Matteo Corvatta (54”39).

Master B * Piazza d’onore di Mario Venegoni (Sc Crammont MB; 57”76) alle spalle di Massimo Treccani (55”99; anche per il bresciano due vittorie odierne) e, terzo, Fausto Puppini (57”77).

Master C * Si prende la rivincita la torinese Silvia Maria Vagnone (59”32) su Clementina Jacquemod (Master Team Pila; 59”80) e, terza, Angelica Mercandino (Club de Ski; 1’00”91).