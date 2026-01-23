Oro Europeo per i Forestali Valdostani: Macori e la staffetta Aosta1 dominano in Carnia

La Valle d’Aosta continua a dettare legge sulle piste innevate, questa volta grazie ai suoi "atleti in divisa". La squadra del Corpo forestale della Valle d’Aosta ha offerto una prestazione maiuscola alla 56ª edizione dei Campionati Europei Forestali di sci nordico e biathlon, portando a casa un bottino pesantissimo tra medaglie d'oro, argenti e bronzi.

La manifestazione, ospitata nella suggestiva Carnia Arena di Forni Avoltri, in Friuli Venezia Giulia, ha visto gli atleti valdostani salire ripetutamente sul podio, dimostrando un'eccellente preparazione fisica e tecnica. Risultati che hanno meritato anche i complimenti ufficiali del Governo regionale, a testimonianza dell'orgoglio locale per questi successi.

I Protagonisti delle Individuali

A brillare nella competizione individuale sono stati soprattutto due nomi: Maurizio Macori e Martina Cassol. Entrambi, nella categoria over 19, hanno messo tutti in fila, conquistando il gradino più alto del podio in entrambe le specialità dello sci nordico, sia in tecnica libera (skating) che in quella classica. Una doppietta personale che ha dato subito il tono alla spedizione valdostana.

Non sono mancati altri piazzamenti di prestigio:

Joelle Chabloz ha ottenuto una solida medaglia d’argento nella tecnica classica (over 19).

ha ottenuto una solida medaglia d’argento nella tecnica classica (over 19). Andrea Dufour si è messo al collo l’argento nello skating, categoria over 41.

si è messo al collo l’argento nello skating, categoria over 41. Massimo Farcoz ha completato il quadro delle medaglie con un meritato bronzo nella tecnica classica (over 31).

Diversi altri atleti hanno sfiorato il podio, confermando la profondità della squadra valdostana.

La Staffetta: Una Riconferma d’Oro

Il momento clou della competizione è arrivato con le staffette. La squadra maschile Aosta1, autentica corazzata composta da Maurizio Macori, Mathieu Courthoud, Massimo Farcoz e Andrea Dufour, ha dominato la gara. Già vincitori dell'oro lo scorso anno a Nove Mesto, i quattro si sono riconfermati Campioni Europei con un ampio margine sui secondi classificati, un risultato che parla da solo sulla loro superiorità.

Un'altra medaglia è arrivata dalla categoria over 50, dove la staffetta maschile formata da Marco Rapetti, Graziano Gerbelle, Luciano Martinet e Massimo Martini ha saputo conquistare un ottimo bronzo.

La spedizione valdostana torna a casa con la consapevolezza di essere un punto di riferimento europeo per lo sport forestale, combinando passione per la montagna e spirito competitivo di altissimo livello.