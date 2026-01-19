 / SPORT INVERNALI

Sci Nordico Giovanile: La Valle d’Aosta Protagonista allo Skiri Trophy di Lavazé, Tre Atlete Sul Podio

Alice Borbey, Viola Bochicchio e Amalia Laurent conquistano piazzamenti d'onore nella 42ª edizione della kermesse trentina, che ha visto oltre mille giovani atleti sfidarsi nella tecnica classica.

podio Skiri Trophy (secondo posto per Alice Borbey)

Due giornate a Passo Lavazé (Trento), per il 42° Skiri Trophy, kermesse del Fondo per le categorie giovanili - Baby e Cuccioli, oltre alla categoria ‘Revival’ ieri, Ragazzi e Allievi in pista questa mattina -, più di mille concorrenti impegnati nella Mass start in tecnica classica che consegna alla Valle d’Aosta i podi di Alice Borbey, Viola Bochicchio e Amalia Laurent, oltre a un buon numero di piazzamenti nelle zone alte della classifica e una presenza massiccia degli atleti della nostra regione alla due giorni trentina.

Categoria Baby

Fallisce il podio per soli 4/10 ed è quarta Flora Peracino (Sc Valsavarenche; 5’21”81) nella gara che vede una coppia lombarda al comando, Virginia Compagnoni (5’17”84) e Ester Cusini (5’20”16) e, terza, la slovena Zoja Meglic (5’21”44). Al 16° posto Elodie Gérard (Sc Gran Paradiso; 5’54”); 24° Erica Casolo (Sc Gressoney MR; 6’07”); 38° Aline Marzani (St St-Barthélemy; 6’29”). Nei maschietti s’impone lo sloveno Zak Meglic (4’54”). In 9° posizione Henry Perruchon (Sc Gran Paradiso; 5’19”); 11° Ian Persico (Sc Fallère; 5’28”); 17° Dominik Chanoine (Sc Valdigne MB; 5’39”); 24° Barthélemy Basolo (Sc Gran Paradiso; 5’48”); 28° Michele Berger (Sc Valdigne MB); 31° Sebastien Basolo (Sc Gran Paradiso; 5’54”); 34° Sebastien Jeantet (Gs Godioz; 5’56”); 38° Dominik Garda (Sc Brusson; 6’02”).

Categoria Cuccioli

Piazza d’onore di Alice Borbey (Gs Godioz; 7’40”) nella gara vinta dalla lombarda Serena Canclini (7’32”) con terza la slovena Mila Verdnik (7’52”). Ottava Josianne Modina (Sc Gressoney MB; 8’14”); 10° Elle Viale (Sc Valsavarenche; 8’21”); 12° Angélie Chabod (Sc Valsavarenche; 8’23”); 21° Ethel Nicoletta (Sc St-Barthélemy; 8’37”). In campo maschile è il livignasco Maurizio Bertolina (7’37”) a far segnare il miglior crono. In 11° posizione Emil Garda (Sc Brusson; 8’14”); 16° Simone Dorio (Gs Godioz; 8’21”); 20° Gioele Berger (Sc Valdigne MB; 8’26”); 27° Gregory Trento (Sc Valdigne MB; ‘39”).

Categoria Ragazzi

Terzo gradino del podio a Viola Bochiccio (Ski Team Torgnon 2.0; 10’51”) preceduta dall’altoatesina Anna Profanter (10’21”) e dalla slovena Katarina Brlec (10’23”). Al 14° e 15° posto Noelie Marguerettaz (Sc Fallère; 11’24”) e Smilla Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 11’26”); 17° Emila Dorigo (Sc Valdigne MB; 11’32”). Al maschile, successo dello sloveno Bjorn Pretnar (13’45”). In 7° posizione Thierry Besenval (Sc Fallère; 14’06”); 17° Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche; 14’43”); 20° Clement Piccot (Gs Godioz; 14’50”); 25° Nadir Bastrenta (Sc Gressoney MR; 14’57”); 28° Xavier Modina (Sc Gressoney MR; 15’10”). 

Categoria Allievi

Successo della svedese Carla Dovander (14’18”). Al 15° posto Eleonora Pieiller (Sc St-Barthélemy; 15’13”); 19° Sévérine Trento (Sc Valdigne MB; 15’32”); 23° Cecilie Borbey (Gs Godioz; 15’42”); dal 38° e 40° Alenie Benetti (Sc Gran Paradiso; 15’58”), Justine Imperial (Sc Valdigne MB; 16’00”) e Cecilia Cadin (Sc St-Barthélemy; 16’03”). In campo maschile s’impone il veronese Thomas Gaole (16’02”); 44° e 45° Pietro Quattrone (Sc Fallère; 18’11”) e Joel Nicoletta (Sc St-Barthélemy; 18’12”).

Categoria Revival

È terza Amalia Laurent (SC Gresosney MR; 14’24”) alle spalle della svedese Emma Ivarsson (12’37”) e della slovena Meta Mozetic (13’34”). Dal 7° al 9° posto Linda Filippa (Sc Gressoney MR), Nikita Borettaz (Sc Gran Paradiso) e Isabel Bionaz (Sc St Barthélemy); 12° Sofia Piccinno (Sc St-Barthélemy). Nella competizione maschile successo del trentino Riccardo Mich (11’48”). Al 13° posto Jacques Chaussod (Sc St-Barthélemy; 13’01”); 15° Aimé Lombard (Sc St-Barthélemy); 17° Cien Chadel (Sc Gressoney MR); 20° Jacopo Carnesecca (Sc Valdigne MB).

