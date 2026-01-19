Sci Nordico Giovanile: La Valle d’Aosta Protagonista allo Skiri Trophy di Lavazé, Tre Atlete Sul Podio

Due giornate a Passo Lavazé (Trento), per il 42° Skiri Trophy, kermesse del Fondo per le categorie giovanili - Baby e Cuccioli, oltre alla categoria ‘Revival’ ieri, Ragazzi e Allievi in pista questa mattina -, più di mille concorrenti impegnati nella Mass start in tecnica classica che consegna alla Valle d’Aosta i podi di Alice Borbey, Viola Bochicchio e Amalia Laurent, oltre a un buon numero di piazzamenti nelle zone alte della classifica e una presenza massiccia degli atleti della nostra regione alla due giorni trentina.

Categoria Baby *

Fallisce il podio per soli 4/10 ed è quarta Flora Peracino (Sc Valsavarenche; 5’21”81) nella gara che vede una coppia lombarda al comando, Virginia Compagnoni (5’17”84) e Ester Cusini (5’20”16) e, terza, la slovena Zoja Meglic (5’21”44). Al 16° posto Elodie Gérard (Sc Gran Paradiso; 5’54”); 24° Erica Casolo (Sc Gressoney MR; 6’07”); 38° Aline Marzani (St St-Barthélemy; 6’29”). Nei maschietti s’impone lo sloveno Zak Meglic (4’54”). In 9° posizione Henry Perruchon (Sc Gran Paradiso; 5’19”); 11° Ian Persico (Sc Fallère; 5’28”); 17° Dominik Chanoine (Sc Valdigne MB; 5’39”); 24° Barthélemy Basolo (Sc Gran Paradiso; 5’48”); 28° Michele Berger (Sc Valdigne MB); 31° Sebastien Basolo (Sc Gran Paradiso; 5’54”); 34° Sebastien Jeantet (Gs Godioz; 5’56”); 38° Dominik Garda (Sc Brusson; 6’02”).

Categoria Cuccioli *

Piazza d’onore di Alice Borbey (Gs Godioz; 7’40”) nella gara vinta dalla lombarda Serena Canclini (7’32”) con terza la slovena Mila Verdnik (7’52”). Ottava Josianne Modina (Sc Gressoney MB; 8’14”); 10° Elle Viale (Sc Valsavarenche; 8’21”); 12° Angélie Chabod (Sc Valsavarenche; 8’23”); 21° Ethel Nicoletta (Sc St-Barthélemy; 8’37”). In campo maschile è il livignasco Maurizio Bertolina (7’37”) a far segnare il miglior crono. In 11° posizione Emil Garda (Sc Brusson; 8’14”); 16° Simone Dorio (Gs Godioz; 8’21”); 20° Gioele Berger (Sc Valdigne MB; 8’26”); 27° Gregory Trento (Sc Valdigne MB; ‘39”).

Categoria Ragazzi *

Terzo gradino del podio a Viola Bochiccio (Ski Team Torgnon 2.0; 10’51”) preceduta dall’altoatesina Anna Profanter (10’21”) e dalla slovena Katarina Brlec (10’23”). Al 14° e 15° posto Noelie Marguerettaz (Sc Fallère; 11’24”) e Smilla Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 11’26”); 17° Emila Dorigo (Sc Valdigne MB; 11’32”). Al maschile, successo dello sloveno Bjorn Pretnar (13’45”). In 7° posizione Thierry Besenval (Sc Fallère; 14’06”); 17° Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche; 14’43”); 20° Clement Piccot (Gs Godioz; 14’50”); 25° Nadir Bastrenta (Sc Gressoney MR; 14’57”); 28° Xavier Modina (Sc Gressoney MR; 15’10”).

Categoria Allievi *

Successo della svedese Carla Dovander (14’18”). Al 15° posto Eleonora Pieiller (Sc St-Barthélemy; 15’13”); 19° Sévérine Trento (Sc Valdigne MB; 15’32”); 23° Cecilie Borbey (Gs Godioz; 15’42”); dal 38° e 40° Alenie Benetti (Sc Gran Paradiso; 15’58”), Justine Imperial (Sc Valdigne MB; 16’00”) e Cecilia Cadin (Sc St-Barthélemy; 16’03”). In campo maschile s’impone il veronese Thomas Gaole (16’02”); 44° e 45° Pietro Quattrone (Sc Fallère; 18’11”) e Joel Nicoletta (Sc St-Barthélemy; 18’12”).

Categoria Revival *

È terza Amalia Laurent (SC Gresosney MR; 14’24”) alle spalle della svedese Emma Ivarsson (12’37”) e della slovena Meta Mozetic (13’34”). Dal 7° al 9° posto Linda Filippa (Sc Gressoney MR), Nikita Borettaz (Sc Gran Paradiso) e Isabel Bionaz (Sc St Barthélemy); 12° Sofia Piccinno (Sc St-Barthélemy). Nella competizione maschile successo del trentino Riccardo Mich (11’48”). Al 13° posto Jacques Chaussod (Sc St-Barthélemy; 13’01”); 15° Aimé Lombard (Sc St-Barthélemy); 17° Cien Chadel (Sc Gressoney MR); 20° Jacopo Carnesecca (Sc Valdigne MB).