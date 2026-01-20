Strabiliante Brignone! Che rientro, Federica: 6/a nel gigante di Kronplatz. Vince Scheib, Della Mea 10/a

Dopo 292 giorni dal drammatico incidente dell’aprile scorso, la campionessa azzurra è subito protagonista: un risultato che ha dell’incredibile alla luce delle poche giornate di allenamento e del ristretto tempo trascorso dal grave infortunio e dai successivi interventi chirurgici.

Settima a metà gara, Federica ha saputo risalire di un’ulteriore posizione nella seconda manche, affrontando con grande e positivo riscontro un tracciato impegnati ed esigente anche dal punto di vista fisico come la Erta. Doveva essere un test, stando alle parole della valdostana della vigilia, ed il responso del cronometro stando al risultato è stato sicuramente più che positivo.

Brignone chiude la gara con un gap di 1″23 dall’austriaca Julia Scheib che nella seconda manche sa risalire dalla terza piazza provvisoria per centrare il quarto successo stagionale: 2’19″85 il riscontro della leader della classifica di specialità che si lascia alle spalle l’elvetica Camille Rast di 0″37 e la svedese Sara Hector, terza a 0″46 dopo essere stata al comando a metà gara.

Shiffrin – quarta a 0″86 – e Gasienica Daniel, quinta a 1″01, precedono quindi nell’ordine d’arrivo Brignone:

“Tagliare il traguardo e vedere verde con le emozioni e la tensione che ho vissuto oggi è stato speciale – sono le prime parole al parterre di Federica – Davvero, non ci ho mai pensato al risultato odierno, ero già contenta di essere qua. Poi valuteremo ulteriormente, ma al momento il programma è di andare ad allenarmi a Cortina per la velocità e capire a che punto sono lì. Ho potuto allenarmi poco e senza continuità, quindi faccio alcune porte bene, poi magari freno un po’. Lascio San Vigilio felice, la fiducia si costruirà con calma”.

Davvero preziosa la conferma nella top ten di Lara Della Mea, decima a fine gara a 2″60 come già dopo la prima discesa: “Mi aspettavo forse qualcosa in più in questa seconda manche – confessa la tarvisiana – ma ho fatto comunque una manche solida; la continuità è senza dubbio la cosa più positiva”.

A chiudere il quadro delle migliori quindici c’è Asja Zenere che paga 2″45 dalla vetta della classifica cedendo tre posizioni nella discesa decisiva ma progredendo rispetto alle ultime uscite. Giornata positiva anche per la pisana Alice Pazzaglia che centra a sua volta la qualificazione per trovare un prezioso ventesimo posto; gara chiusa al termine della prima frazione invece per Ilaria Ghisalberti e Anna Trocker, discesa non completata da Giorgia Collomb e Sofia Goggia, scivolata dopo poche porte dal via.

Queste le impressio di Alice Pazzaglia: “Sono davvero soddisfatta di aver centrato ancora la qualifica, sono contenta della continuità della mia sciata, non altrettanto magari del risultato della seconda, avrei forse potuto osare di più. L’obiettivo della stagione è finire nel podio la classifica di specialità di Coppa Europa e trovare sempre continuità nelle migliori trenta in Coppa del Mondo”.

Scheib allunga quindi nella classifica di specialità su Rast: 560 a 421 il bilancio dopo la prova di Kronplatz, con Hector che è terza a quota 329; undicesima Della Mea con 150 punti. Nella generale Rast rosicchia qualche punto a Shiffrin che sale a 973 contro gli 833 punti dell’elvetica; terza è Emma Aicher (oggi a riposo) con 598; ottavo posto per Sofia Goggia con 506.

La Coppa del Mondo si sposta ora in Repubblica Ceca per la tappa di Splinderuv Mlyn che tra sabato e domenica proporrà un gigante ed uno slalom.

Ordine d’arrivo Gs femminile Cdm di Kronplatz (Bolzano)