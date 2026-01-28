Biathlon, Comola d’argento agli Europei: il titolo sfuma per soli tre secondi

Una gara al cardiopalma, decisa all'ultimo respiro e all'ultimo bersaglio. Samuela Comola ha sfiorato l'impresa, conquistando una splendida medaglia d'argento nella 12,5 km Individuale che ha aperto i Campionati Europei di Biathlon a Sjusjoen, in Norvegia.

L'atleta del Centro Sportivo Esercito (Cse) ha disputato una gara quasi perfetta, mantenendo lo zero a terra nei primi tre poligoni. Solo un errore all'ultima sessione di tiro ha compromesso la possibile vittoria finale. Samuela ha chiuso con un tempo di 45'36"9 (0 0 0 1), a soli tre secondi dalla vincitrice, l'ucraina Anastasiya Merkushyna (45'33"9; 0 0 0 0). Il bronzo è andato alla francese Voldiya Galmace Paulin (45'38"7; 0 1 1 0).

Ottima prova anche per Beatrice Trabucchi (Cse), che si piazza al 12° posto (47'28"2; 1 0 0 0), con un solo errore al primo poligono. Più sfortunata la sorella Martina Trabucchi (Cse), che fallisce la Top Ten proprio all'ultimo poligono, commettendo tre errori nei primi tre colpi e chiudendo 28° (49'31"5; 0 0 1 3).

Il movimento valdostano si conferma dunque ai vertici continentali. La rassegna prosegue nei prossimi giorni con il seguente calendario:

30 gennaio: 7,5 km Sprint (dalle 14.30)

7,5 km Sprint (dalle 14.30) 31 gennaio: 10 km Inseguimento (dalle 13.30)

10 km Inseguimento (dalle 13.30) 1 febbraio: Staffetta 4x6 km (dalle 13.45)

L'argento di Samuela Comola accende le speranze per le prossime gare: la caccia al titolo continentale è solo all'inizio.



