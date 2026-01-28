 / SPORT INVERNALI

SPORT INVERNALI | 28 gennaio 2026, 17:55

Biathlon, Comola d’argento agli Europei: il titolo sfuma per soli tre secondi

Straordinaria performance dell'atleta del CS Esercito nella 12,5 km Individuale in Norvegia. Bene Beatrice Trabucchi, rammarico per Martina al poligono finale.

Samuela Comola

Samuela Comola

Una gara al cardiopalma, decisa all'ultimo respiro e all'ultimo bersaglio. Samuela Comola ha sfiorato l'impresa, conquistando una splendida medaglia d'argento nella 12,5 km Individuale che ha aperto i Campionati Europei di Biathlon a Sjusjoen, in Norvegia.

L'atleta del Centro Sportivo Esercito (Cse) ha disputato una gara quasi perfetta, mantenendo lo zero a terra nei primi tre poligoni. Solo un errore all'ultima sessione di tiro ha compromesso la possibile vittoria finale. Samuela ha chiuso con un tempo di 45'36"9 (0 0 0 1), a soli tre secondi dalla vincitrice, l'ucraina Anastasiya Merkushyna (45'33"9; 0 0 0 0). Il bronzo è andato alla francese Voldiya Galmace Paulin (45'38"7; 0 1 1 0).

Ottima prova anche per Beatrice Trabucchi (Cse), che si piazza al 12° posto (47'28"2; 1 0 0 0), con un solo errore al primo poligono. Più sfortunata la sorella Martina Trabucchi (Cse), che fallisce la Top Ten proprio all'ultimo poligono, commettendo tre errori nei primi tre colpi e chiudendo 28° (49'31"5; 0 0 1 3).

Il movimento valdostano si conferma dunque ai vertici continentali. La rassegna prosegue nei prossimi giorni con il seguente calendario:

  • 30 gennaio: 7,5 km Sprint (dalle 14.30)
  • 31 gennaio: 10 km Inseguimento (dalle 13.30)
  • 1 febbraio: Staffetta 4x6 km (dalle 13.45)

L'argento di Samuela Comola accende le speranze per le prossime gare: la caccia al titolo continentale è solo all'inizio.


 

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore