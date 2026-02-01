Oltre 700 sciatori a Pila per la selezione del Giovanissimi

Una domenica da incorniciare a Pila per la selezione regionale di sci alpino del 48° Gran Premio Giovanissimi. Mattinata di sole, temperature di qualche grado sotto lo zero e condizioni delle piste eccezionali, con fondo compatto per tutti i 700 partecipanti. Gigante tra Châtelaine e La Nouva per i Baby (2016-2017) e i SuperBaby (2018), gigante sulla pista Leissé per i Cuccioli (2015-2014). In cabina di regia l’Associazione Valdostana Maestri Sci, con la collaborazione della Scuola Sci Pila.

A vincere, tra le scuole di sci, è stata la Monte Bianco con 8.674 punti, davanti alla Scuola Sci Champoluc (4.159) e a quella di La Thuile (2.255). A chiudere la top five sono state Pila (2.058) ed Evolution (2.023).

I migliori 15 atleti di ogni anno e categoria si sono qualificati per la fase nazionale, che si svolgerà dal 23 al 26 marzo sulle piste di Pontedilegno-Tonale. Al gran finale delle scuole sci italiane ci saranno anche i giovani atleti dello sci di fondo e dello snowboard.

I RISULTATI INDIVIDUALI

Baby 1 femminile – 1. Olivia Azzolini (Monte Bianco; 34.81), 2. Giulia Diprizio (Champoluc; 35.53), 3. Margherita Mandelli (Monte Bianco; 36.44), 4. Emma Parisi (Valtournenche; 36.50), 5. Maddalena Aprato (Monte Bianco; 36.64), 6. Gea Campellone (Champoluc; 36.83), 7. Camilla Chabonnie (Evolution; 37.33), 8. Vittoria Chiappe (Evolution; 37.42), 9. Allegra Cei (Monte Bianco; 37.51), 10. Vittoria Amelia Micheletti (Del Breuil; 37.63), 11. Margherita Menconi (Monte Bianco; 37.91), 12. Sofia Siragusa (Monte Bianco; 37.92), 13. Giorgia Bianchi (Valtournenche; 38.05), 14. Chloé Dodero (Monte Bianco; 38.78), 15. Giselle Missiaglia (Valtournenche; 38.79).

Baby 1 maschile – 1. Guglielmo Ghezzi (Monte Bianco; 34.11), 2. Silvio Fossa (Monte Bianco; 35.28), 3. Carlo Argnani (Champoluc; 35.86), 4. Tommaso Polini (Monte Bianco; 36.22), 5. Federico Orzalesi (Valtournenche; 36.42), 6. Alpha Gael Cavicchioli (Pila; 36.79), 7. Filippo Zanolli (Valtournenche; 36.79), 8. Marco Caneva (Courmayeur; 36.96), 9. Zeno Carlo Pizzirani (Valtournenche; 36.96), 10. Brenno Del Guerra (Champoluc; 37.14), 11. Vittorio Bertazzi (Champoluc; 37.15), 12. Mattia Brocca (Monte Bianco; 37.34), 13. Matteo Orsi (Monte Bianco; 37.56), 14. Alex Murzi (Champoluc; 37.93), 15. Michele Scalvini Rubini (Champoluc; 37.94).

Baby 2 femminile – 1. Elisa Bernardi (Monte Bianco; 37.84), 2. Francesca Vignotti (Monte Bianco; 38.09), 3. Isabella Corsini (Champoluc; 39.05), 4. Ludovica Amione (Champoluc; 39.24), 5. Rebecca Borre (Evolution; 39.30), 6. Lucrezia Colombi (Evolution; 39.44), 7. Aline Garavetti (Champorcher; 39.87), 8. Camilla Genorini (Champoluc; 39.92), 9. Petra Seganfreddo (Courmayeur; 40.11), 10. Ariel Hosquet (Valtournenche; 40.84), 11. Sofia Angelica Sferruzza (Monte Bianco; 41.02), 12. Ginevra Busso (Champorcher; 41.07), 13. Beatrice Porta (Champoluc; 41.30), 14. Maëlle Bergamelli (Champorcher; 41.46), 15. Agata Mottura (Monte Bianco; 41.48).

Baby 2 maschile – 1. Martino Budelli (Valtournenche; 34.68), 2. Martino Maurizio Lacchio (La Thuile; 34.84), 3. Guy Figliola (Champoluc; 36.58), 4. Achille Bazzana (Courmayeur; 37.71), 5. Thierry Malusa (Monte Bianco; 38.16), 6. Jacques Dondeynaz (Evolution; 38.23), 7. Jacopo Russo (Monte Bianco; 38.52), 8. Sebastian Paganone (Champorcher; 38.79), 9. Augusto Primo (Gressoney Monte Rosa; 39.11), 10. Henri Favre (La Thuile; 39.13), 11. Pietro Costantini (Monte Bianco; 39.16), 12. Luigi Ducci (Monte Bianco; 39.22), 13. Pietro Barmettler (Monte Bianco; 39.29), 14. Giovanni Contarin (Valgrisenche; 39.39), 15. Daniele Pigni (Champoluc; 39.44).

Cuccioli 1 femminile – 1. Alessia Colombo (Pila; 44.39), 2. Anna Volpe (Evolution; 44.90), 3. Leila Volpe (Champoluc; 45.32), 4. Lavinia Musazzi (Monte Bianco; 45.44), 5. Matilde Merlo (Valtournenche; 45.75), 6. Sofia Spinoni Maquignaz (Del Breuil; 45.86), 7. Camilla Math (Champoluc; 45.96), 8. Adele Piccinini (Pila; 46.16), 9. Vittoria Amione (Champoluc; 46.57), 10. Angelica Stucchi (Champoluc; 47.09), 11. Olivia Dematté (Valtournenche; 47.18), 12. Mia Adele Viale (Monte Bianco; 47.43), 13. Giulia Cavalazzi (Chamois; 47.88), 14. Elisa Franco (Pila; 47.97), 15. Vittoria Finelli (Champoluc; 48.24).

Cuccioli 1 maschile – 1. Dante Pepe Devide (Valtournenche; 43.51), 2. Filippo Sabolo (Valtournenche; 43.64), 3. Michele Gancia (Monte Bianco; 43.75), 4. Alberto Tamburrino (Torgnon; 44.13), 5. Garam Guerrieri (Valtournenche; 44.20), 6. Lorenzo Bovio (Champoluc; 44.31), 7. Filippo Aprato (Monte Bianco; 44.36), 8. Pietro Marangon (Evolution; 44.77), 9. Filippo Ballauri Del Conte (Valgrisenche; 45.02), 10. Kilian Jacquemod (Courmayeur; 45.90), 11. Enrico Meloni (Pila; 45.94), 12. Emile Quendoz (Pila; 46.07), 13. Riccardo Orso (Monte Bianco; 46.40), 14. Nino Lo Faro (La Thuile; 46.50), 15. Simone Voyat (Pila; 46.57).

Cuccioli 2 femminile – 1. Vittoria Brunet (Evolution; 36.11), 2. Anna Di Fresco (Monte Bianco; 40.32), 3. Carlotta Nex (Evolution; 40.96), 4. Camilla Bergonzi (Champoluc; 41.98), 5. Sofia Pedoja Maso (Monte Bianco; 41.99), 6. Allegra Bosio (Del Breuil; 42.09), 7. Anna Trombini (Champoluc; 42.38), 8. Niche Figliola (Champoluc; 42.42), 9. Giada Ferrari (La Thuile; 42.55), 10. Silvia Ferrario (Monte Bianco; 42.73), 11. Maria Vittoria Assereto (Monte Bianco; 42.88), 12. Sara Sanlorenzo (Monte Bianco; 43.12), 13. Sveva Saccani (Champoluc; 43.26), 14. Maëlle Tacchella (Val di Rhêmes; 43.48), 15. Emma Cristina (Monte Bianco; 43.60).

Cuccioli 2 maschile – 1. Vittorio Pene Vidari (Monte Bianco; 38.64), 2. Ascanio Goldoni (Gressoney Monte Rosa; 38.99), 3. Thibeau Mosso (Evolution; 39.90), 4. Alexis Borbey (Evolution; 40.00), 5. Pietro Campedelli (Monte Bianco; 40.58), 6. Lorenzo Contri (Monte Bianco; 40.61), 7. Federico Fiabane (Pila; 41.05), 8. Francesco Ravazzoli (Monte Bianco; 41.37), 9. Gregorio Pesenti (Champoluc; 41.37), 10. Andrea Bianchi (Valtournenche; 41.66), 11. Noah Favre (Champoluc; 41.85), 12. Daniel Diya Donatoni (Valtournenche; 42.16), 13. Tommaso Marrali (La Thuile; 42.52), 14. Diego Losano (Pila; 42.78), 15. Olivier Gard (Champorcher; 42.82).

SuperBaby 2 femminile – 1. Flora Grecchi (Pila; 39.69), 2. Matilde Marzani (Courmayeur; 39.75), 3. Camilla Cosentino (Evolution; 40.07), 4. Ginevra Busca (Pila; 41.23), 5. Aurora Iddas (Evolution; 41.70), 6. Ottavia Balbo di Vinadio (Monte Bianco; 41.90), 7. Elettra Ginevra Marafante (Del Breuil; 42.25), 8. Aurora Adaglio (Evolution; 43.90), 9. Ginevra Nex (Evolution; 44.60), 10. Margot Lugon (Evolution; 44.83), 11. Emma Schiannini (Pila; 46.32), 12. Greta Rizzi (Pila; 46.67), 13. Cecil Missiglia (Valtournenche; 48.08), 14. Andrea Cloe Salvati (Evolution; 50.81), 15. Vittoria Di Mattia (Pila; 51.81).

SuperBaby 2 maschile – 1. Michele Spinoni Maquignaz (Del Breuil; 34.67), 2. Federico Battaglia (Evolution; 37.65), 3. Leopoldo Spazzadeschi (Monte Bianco; 38.92), 4. Killy Chabod (Evolution; 39.09), 5. Daniel Boccadelli Real (Evolution; 39.36), 6. Federico Cabisto Chiurazzi (Valtournenche; 39.42), 7. Bartolomeo Viale (Valtournenche; 40.89), 8. Mattia Barei (Pila; 42.86), 9. Kostantin Petkov (Valtournenche; 44.11), 10. Leonardo Berneri (Courmayeur; 44.22), 11. Ludovico Filippetto (Pila; 46.29), 12. Lohan Radaele (Pila; 46.41), 13. Jacobs Ndreca (Valtournenche; 48.61), 14. Federico Mangiardi (Evolution; 49.26), 15. Alessandro Marra (Courmayeur; 49.52).