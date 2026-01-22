Fondo giovanile, il Gran Paradiso domina a Flassin in vista delle finali nazionali

Mercoledì pomeriggio di gare in località Flassin di Saint-Oyen, sede scelta per la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi di fondo. In pista poco meno di 80 SuperBaby, Baby e Cuccioli delle scuole di sci valdostane per la mass start in tecnica libera. Successo della scuola sci Gran Paradiso, davanti alla Gran San Bernardo e a quella di Gressoney.

SUPERBABY - Prima posizione per Cloe Luboz (Val di Rhêmes), davanti a Matilde Lamastra della Gran Paradiso, mentre tra i maschietti podio formato da Luca Dorio della Gran Paradiso, Stéphane Oreiller della Val di Rhêmes e Filippo Elex della Gran San Bernardo.

BABY - Nelle 2017 tripletta della scuola sci Gran San Bernardo: prima Celine Dunoyer in 4’16”, a precedere Amelie Quendoz (4’26”) e Adele Centelleghe (4’42”). In campo maschile un-due-tre della Gran Paradiso. Davanti a tutti Hervé Joux in 3’23”, mentre alle sue spalle si sono piazzati Barthelemy Basolo (3’33”) e Sebastien Basolo (3’38”). Alizée Viérin (Gran San Bernardo) ha vinto la gara riservata alle 2016 in 3’36”; secondo posto, a 31”, per Desirée Barell (Gressoney), terza a 36” Elodie Gerard (Gran Paradiso). Volata finale per definire le prime due posizioni della gara maschile. A imporsi, con un solo secondo di vantaggio, Ian Persico (Gran San Bernardo) che ha chiuso in 3’19” e preceduto Henri Perruchon (Gran Paradiso); terzo posto per Mael Luboz (Val di Rhêmes), staccato di 7”.

CUCCIOLI - Josiane Modina (Gressoney; 5’20”) ha vinto tra le 2015, con 21” di vantaggio su Maelie Dunoyer (Gran San Bernardo) e 26” su Yvette Piccot (Gran Paradiso). In campo maschile successo per Gilles Quendoz (Gran San Bernardo; 5’34”), davanti a Eloan Benato (Gran Paradiso; 5’39”) e a Ludovico Centelleghe (Gran San Bernardo; 5’42”). Nelle 2014 netta affermazione per Alice Borbey (Gran Paradiso) che ha chiuso in 5’02” con un vantaggio di 44” su Sophie Fortuna (Gran Paradiso) e 50” su Anais Farinet (Gran San Bernardo). Emil Garda (Brusson) si è aggiudicato la prova maschile con il crono di 5’04”; alle sue spalle Simone Dorio (Gran Paradiso), staccato di 10”, e Filippo Baldon (Gran Paradiso), a 38”.

La 48a edizione delle finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi si svolgerà a Pontedilegno Tonale, dal 23 al 26 marzo. Tutti i partecipanti alla gara di Flassin sono qualificati di diritto.

Domenica 1 febbraio si svolgerà invece la selezione regionale di sci alpino. A Pila il gigante SuperBaby e Baby sulla pista Châtelaine, mentre i Cuccioli si confronteranno tra le porte tracciate sul Leissé. Inizio delle gare alle 10, premiazioni nella piazzetta di Pila 2000 alle ore 15.