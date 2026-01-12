Biathlon, Snowboard, Sci Nordico e Alpino: gli atleti valdostani protagonisti delle Coppe del Mondo e Italia

CdM Biathlon: Carrara e Bionaz al via della tappa di Ruhploding (GER)

In archivio la tappa tedesca di Oberhof, la Coppa del Mondo di Biathlon riparte, dal 14 al 18 gennaio, da Ruhpolding, sermpre in Germania, dove saranno disputate, il 14 e 15, la Staffette: 4x6 km femminile e 4x7,5 km maschile; si prosegue, il 16 e 17, con la Sprint (femminile e maschile) c chiusura, domenica 18, con l’Inseguimento (femminile e maschile).

Nelle convocazioni azzurre tornano Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer e, con loro, tra gli altri, saranno impegnati Michela Carrara, Didier Bionaz e Nicola Romanin (Cse).

CdM Snowboard

Rientra dalla trasferta americana la Coppa del Mondo di Snowboard, specialità Slope style, per approdare nella svizzera Laax, dove sono in programma, il 16 gennaio, le qualifiche e, domenica 18, le finali. Tra i convocati torna Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB) che andrà a far compagnia a Leo e Loris Framarin e Ian Matteoli (Cse).

CpI Sci nordico

Due giorni di Coppa Italia Senior di Fondo, sabato 10 e domenica 11, a Forni Avoltri (Udine), con in programma la 5 e 3,3 km Individuale in tecnica classica e la 7,5 e 10 km Inseguimento in skating.

Nella prima giornata, terzo posto di Tommaso Cuc (Under Up; 11’51”) nella gara vinta dal compagno di squadra Marco Gaudenzio (11’39”) davanti al finanziere Gabriele Matli (11’45”).Quarto e quinto posto di Martin Coradazzi e Aksel Artusi (Cse); 8° Fabrizio Poli (Cse). Al femminile, successo di Stefania Corradini (Sottozero Nordic; 8’45”). Al quinto posto Lucia Isonni (Cse); 7° Giorgia Saracco (Under Up; 9’40”).

Nell’Inseguimento, conferma la terza posizione Tommaso Cuc (Under Up; 32’42”) con vertice della classifica occupato da Martin Coradazzi 32’30”) che precede Gabriele Matli (32’30”). Quarto e quinto posto a Aksel Artusi e Fabrizio Poli (Cse). In campo femminile vince di nuovo Stefania Corradini (Sottozero Nordic; 27’33”). In quarta posizione Lucia Isonni (Cse); 7° Giorgia Saracco (Under Up; 29’27”).

Sci alpino

Gigante valido per i Campionati nazionali haitiani, oggi, in Valdaora (Bolzano) vinto dal norvegese Jesper Wahlqvist (2’21”01); 15° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 2’25”00)

Programma gare internazionali

sci alpino

mar. 13/01/26 – coppa sul mondo – sl f flachau (aut) – 17.45-20.45, rai2*eurosport

mar. 13/01/26 – cdm – tra dh m wengen (svi) – 12.30

mar. 13/01/26 – gpi g/asp – gs f sestriere (to)

mer. 14/01/26 – cdm – tra dh m wengen (svi) – 12.30

mer. 14/01/26 – ec – dh f pass thurns (aut) – 11

mer. 14/01/26 – ec – sl m crans montana (svi) – 10-13

mer. 14/01/26 – gpi g/asp – sl m artesina (cn)

gio. 15/01/26 – cdm – tra dh m wengen (svi) – 12.30

gio. 15/01/26 – cdm – tra dh f tarvisio (ita) – 11

gio. 15/01/26 – ec – dh f pass thurns (aut) – 11

gio. 15/01/26 – gpi g/asp – sl m artesina (cn)

ven. 16/01/26 – cdm – sg m wengen (svi) – 12.30, rai2*eurosport

ven. 16/01/26 – cdm – tra dh f tarvisio (ita) – 11

ven. 16/01/26 – ec – sg m pass thurns (aut)

sab. 17/01/26 – cdm – dh f tarvisio (ita) – 10.45, rai2*eurosport

sab. 17/01/26 – cdm – dh m wengen (ita) – 12.30, rai2*eurosport

dom. 18/01/26 – cdm – sl m wengen (svi) – 10-13, rai2*eurosport

dom. 18/01/26 – cdm – sg f tarvisio (ita) – 11.15, rai2*eurosport

dom. 18/01/26 – ec – dh m pass thurns (aut)

biathlon

mer. 14/01/26 – cdm – staff. f ruhpolding (ger) – 14.30,

mer. 14/01/26 – ibucup – staff. mix osrblie (svk) – 10.45

mer. 14/01/26 – ibucup – staff. sing. mix osrblie (svk) – 14

mer. 14/01/26 – ibucup jun – sprint m/f madona (let) – 09.30-13.20

gio. 14/01/26 – cdm – staff. m ruhpolding (ger) – 14.30

ven. 16/01/26 – cdm – sprint f ruhpolding (ger) – 14.30

ven. 16/01/26 – ibucup – sprint f/m osrblie (svk) – 10.30-14.10

ven. 16/01/26 – ibucup jun – sprint m/f madona (let) – 09.30-13.10

sab. 17/01/26 – cdm – sprint m ruhpolding (ger) – 14.30

sab. 17/01/26 – ibucup – mass start 60 f/m osrblie (svk) – 10.45-13.30

sab. 17/01/26 – ibucup jun – mass start 60 m/f madona (let) – 09.45-12.30

sab. 17/01/26 – cpi sen/u21/u19/u17 – sh. individual m/f zoldo (bl)

dom. 18/01/26 – cdm – ins. f/m ruhpolding (ger) – 12.30-15

dom. 18/01/26 – cpi sen/u21/u19/u17 – sprint m/f zoldo (bl)

fondo

sab. 17/01/26 – cdm – sprint tc m/f oberhof (ger) – qual. 13.35, fin 16.05

sab. 17/01/26 – cpi – sprint tc m/f falcade (bl)

dom. 18/01/26 – cdm – 10 km tc m/f oberhof (ger) – 10.45-12.55, raisport*eurosport

dom. 18/01/26 – cpi – 10 km tc m/f zoldo (bl)

snowboard

gio. 15/01/26 – ec premium – sbs m/f alpe di siusi (ita)

ven. 16/01/26 – cdm – qual. ss m/f laax (svi)

ven. 16/01/26 – cdm – qual. sbx m/f dongbeija (chn)

sab. 17/01/26 – ec – sbx m/f erzincam (tur)

sab. 17/01/26 – cdm – sem. ss m laax (svi)

sab. 17/01/26 – cdm – sbx m/f dongbeija (chn) – 06

dom. 18/01/26 – cdm – sbx m/f dongbeija (chn) – 06

dom. 18/01/26 – cdm – ss m laax (svi) – 13.15

dom. 18/01/26 – ec – sbx m/f erzincam (tur)

scialpinismo

gio. 15/01/26 – cdm – sprint m/f courchevel (fra) – 13

ven. 16/01/26 – cdm – vertical m/f courchevel (fra) – 18-19

dom. 18/01/26 – cpi – ind. m/f bagolino (bs)