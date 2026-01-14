La Fiamma Olimpica a 4.554 metri: un’impresa storica sulla Capanna Margherita

Un'impresa storica ha segnato il cammino della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026. Questa mattina, per la prima volta in assoluto, la sacra fiaccola ha raggiunto i 4.554 metri della Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa, situato sulla Punta Gnifetti, nel massiccio del Monte Rosa.

L'iniziativa, promossa e realizzata dalle guide di Gressoney-Monte Rosa, ha visto i tedofori — appartenenti alle società di Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga e Zermatt — unirsi in un gesto simbolico di cooperazione transfrontaliera.

Dalla vetta, il gruppo di guide è sceso lungo il ghiacciaio del Lys fino al Passo dei Salati, dove si sono uniti anche i maestri di sci locali. La discesa si è conclusa nell'abitato di Gressoney-La-Trinité, dove la fiaccola è stata accolta in un clima di festa dalla comunità e dai bambini delle scuole della Valle del Lys e di Alagna, in un'atmosfera che univa l'epica dell'impresa alpinistica al calore dell'accoglienza locale.

L'Assessore al Turismo e Sport Giulio Grosjacques ha espresso grande soddisfazione per l'evento, sottolineando il forte valore simbolico dell'iniziativa.

«È stato un momento emozionante accogliere la fiamma prima a Châtillon e Aosta, e oggi portarla sulle nostre montagne. Questa iniziativa, che ha unito le comunità di Alagna, Macugnaga e Zermatt, dimostra come le vette siano per noi territori di unione, non di divisione», ha dichiarato Grosjacques.

L'assessore ha ribadito la centralità dei valori sportivi: «Lo sport è veicolo di inclusione, rispetto delle diversità e senso di comunità. Vogliamo lasciare ai giovani della nostra regione il messaggio che lo sport è un percorso di crescita, di impegno e di sogni che possono diventare realtà, proprio come questo viaggio della fiamma verso Milano Cortina 2026».

L'evento ha rappresentato un'anticipazione emozionante dei Giochi Olimpici.



