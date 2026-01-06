Atletica Cogne Aosta, continuità e solidità: Renda confermato presidente

L’Atletica Cogne Aosta riparte dalla continuità. L’assemblea degli associati, convocata il 3 gennaio 2026, ha infatti confermato all’unanimità Roberto Renda alla presidenza della storica società sportiva aostana. Una scelta che premia il lavoro svolto nel mandato appena concluso e che guarda con fiducia ai prossimi quattro anni.

Nel corso dell’assemblea è stata presentata anche la relazione di fine mandato, che ha tracciato un bilancio complessivamente positivo: risultati sportivi di rilievo, crescita del settore giovanile e una gestione amministrativa solida e prudente, portata avanti nonostante il progressivo aumento degli adempimenti normativi e burocratici che oggi gravano sulle associazioni sportive dilettantistiche.

Accanto alla conferma del presidente, l’assemblea ha rinnovato anche il Consiglio direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2026–2029. Una squadra che unisce esperienza e nuove energie, chiamata a proseguire il percorso di consolidamento e sviluppo della società.

Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto:

Presidente: Roberto Renda

Vicepresidente: Emiliano Vuillermoz

Segretaria: Sonia Galeazzi

Tesoriere: Luca Aresca

Consiglieri: Elia Franciscono, Veronica Pirana, Paolo Ferrazzin

Un assetto che punta sulla stabilità organizzativa e sulla continuità progettuale, con l’obiettivo di mantenere l’Atletica Cogne Aosta come punto di riferimento dello sport valdostano, dentro e fuori la pista.