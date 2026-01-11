Atletica: Buoni risultati per l’Atletica Cogne Aosta al PalaIndoor di Bra per l'aperttura stagione indoor

Si è aperta ufficialmente la stagione indoor con i Campionati Regionali Piemontesi Assoluti Indoor, manifestazione aperta anche agli atleti provenienti da altre regioni e disputata al PalaIndoor di Bra (Torino). L’appuntamento ha fatto registrare numeri importanti e un livello tecnico elevato, con ben 107 donne e 174 uomini ai blocchi di partenza nei 60 metri piani. In questo contesto competitivo gli atleti dell’Atletica Cogne Aosta hanno saputo mettersi in evidenza, soprattutto tra i più giovani, mostrando già all’esordio segnali confortanti in vista della stagione.

Tra le donne spicca la prestazione di Matilde Abelli, primo anno Juniores, che già vanta un primato personale di 7”77 realizzato nel 2025. In batteria ha corso in 7”87, vincendo la propria serie e ottenendo il decimo tempo complessivo, sufficiente per l’accesso alla finale riservata alle atlete fuori regione. In finale ha ulteriormente limato il tempo portandolo a 7”83, chiudendo al primo posto tra le atlete extra-Piemonte e realizzando il secondo miglior crono della sua carriera. Un inizio di stagione che lascia intuire ulteriori margini di crescita.

Molto bene anche Nicole Dellio, al secondo anno Juniores, accreditata di un primato personale di 7”81. In batteria ha corso in 8”09, vincendo comunque con apparente facilità la propria serie e classificandosi ventunesima assoluta. Anche lei ha centrato la finale fuori regione, dove ha fermato il cronometro a 7”93, secondo tempo tra le atlete non piemontesi, migliorando in modo netto il proprio esordio rispetto alla passata stagione.

Esordio incoraggiante pure per Chiara Graziano, al secondo anno Allieve: con un personale di 8”40 ha terminato la batteria in 8”54, piazzandosi al 59° posto complessivo. Per lei soprattutto un banco di prova utile per prendere confidenza con il contesto indoor e con la distanza.

In campo maschile, nei 60 metri, segnali positivi arrivano da Andrea Carrozzino, primo anno Promesse, che ha vinto la propria batteria con il tempo di 7”49, migliorando il personale di quattro centesimi rispetto al precedente 7”53 e chiudendo al 66° posto finale in una gara densissima di partecipanti. Progresso netto e soprattutto sensazione di potersi esprimere ancora meglio nelle prossime uscite.

Buon esordio stagionale anche per Francesco Bois, secondo anno Allievi, che ha corso la batteria in 8”27, classificandosi al 165° posto. Al di là del piazzamento, significativo il miglioramento di oltre un secondo rispetto alla scorsa stagione, segno di lavoro ben indirizzato e di crescita tecnica in atto.

L’Atletica Cogne Aosta archivia così la prima uscita indoor dell’anno con diversi riscontri positivi: finali conquistate, personali avvicinati o migliorati e un gruppo giovane che mostra voglia di competere. La stagione al coperto è solo all’inizio, ma le premesse ci sono tutte.

