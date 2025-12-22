Atletica: Valdostani in evidenza al 5º ESET Cross Challenge di Milano

Domenica 21 dicembre il Monte Stella di Milano ha ospitato il 5º ESET Cross Challenge, appuntamento che ha richiamato atleti di alto livello e che ha visto protagonisti anche diversi valdostani.

Nella gara assoluta sui 5 km si è distinto Leon Martinet, classe 2005 e portacolori del GP Parco Alpi Apuane, autore di una prestazione brillante che gli è valsa il settimo posto. Martinet ha fermato il cronometro a 14’35”, chiudendo a pochi centesimi dal cinese Weinliang Ma, sesto con lo stesso tempo, e non lontano dal quinto classificato, Thomas D’Este dell’Assindustria Sport, in 14’24”.

Solida anche la prova di Diego Yon, classe 2003 dell’Atletica Pont Donnas, che ha concluso al 17º posto con il tempo di 15’05”, confermando una buona condizione in un contesto competitivo di alto profilo. Più arretrato, ma comunque protagonista, Niccolò Giovanetto, classe 2001 e anch’egli tesserato per l’Atletica Pont Donnas, che ha chiuso in 38ª posizione con un crono di 15’52”.

Una giornata positiva per i colori valdostani, capaci di mettersi in luce in una delle manifestazioni di cross più partecipate del panorama nazionale.