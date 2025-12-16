HOKA UTMB Mont-Blanc 2026: Apertura dei pettorali solidali e delle candidature per la PTL

L’apertura dei pettorali solidali e della presentazione dei dossier PTL® segna ufficialmente l’inizio della campagna iscrizioni dell’HOKA UTMB Mont-Blanc 2026. Questa prima tappa mette in luce i valori fondanti dell’evento: solidarietà, avventura in montagna e una comunità unita attorno al massiccio del Monte Bianco.

Dal 24 al 30 agosto, le valli del Monte Bianco faranno da cornice a una settimana unica, capace di riunire runner, atleti élite, accompagnatori, famiglie e appassionati. Un’edizione 2026 in cui ogni partecipante, a prescindere dal livello o dall’esperienza, potrà vivere l’energia collettiva e l’intensità delle 8 gare che rendono l’HOKA UTMB Mont-Blanc un evento senza eguali.



Pettorali solidali 2026: correre sostenendo una causa



I pettorali solidali offrono ai partecipanti l’opportunità di dare un significato aggiunto alla propria partecipazione, sostenendo una delle 15 associazioni partner impegnate in ambiti quali salute, ambiente, solidarietà e inclusione. Ogni pettorale garantisce un accesso diretto – senza passare dal sorteggio – alle 3 Finali del circuito UTMB World Series (UTMB, CCC e OCC) e consente a ognuno di diventare ambasciatore di progetti utili e sostenibili.



«Correre per sé stessi è già un impegno importate; correre per una causa aggiunge una dimensione in più all’avventura e permette di agire collettivamente», sottolinea Sylvie Barquant, Presidente della Commission Solidarité des Amis de l’UTMB Mont-Blanc.

Nel 2025, grazie ai pettorali solidali sono stati raccolti 628.448 €, a beneficio di 15 associazioni attive nei settori dell’inclusione, della salute, della solidarietà e della tutela del territorio. Per il 2026, l’iniziativa riunisce nuovamente 15 associazioni partner, tra cui due nuove realtà:

Casa Alianza Suisse, che supporta bambini e adolescenti in situazione di forte vulnerabilità in America Centrale.

Esempio di impatto: 1 pettorale = medicinali per 20 bambini per 4 mesi.

Petit Cœur de Beurre, impegnata al fianco dei bambini nati con cardiopatie congenite e delle loro famiglie.

Esempio di impatto: 1 pettorale = 1 anno di attività ricreative in ospedale per i piccoli pazienti.

Con 285 pettorali disponibili, assegnati in ordine di richiesta, ogni partecipante potrà scegliere la causa più vicina alla propria sensibilità.



PTL 2026: un’avventura di resistenza unica nel cuore del massiccio del Monte Bianco

La PTL è la prova più esigente dell’HOKA UTMB Mont‑Blanc: un’avventura collettiva di resistenza in montagna, riservata a squadre di due o tre partecipanti. Senza classifica, senza tracciatura e in completa autonomia, sfida i runner su quasi 300 km e 25.000 metri di dislivello positivo, lungo itinerari tecnici ed esigenti che attraversano i panorami più spettacolari del massiccio del Monte Bianco.



Il periodo di candidatura per l’edizione 2026 apre il 16 dicembre e resterà attivo fino al 22 dicembre 2025 alle 23:59 (CET). Le squadre selezionate saranno annunciate il 6 gennaio 2026. Successivamente, fino al 19 gennaio, sarà possibile completare le iscrizioni.

«La PTL rappresenta l’essenza stessa dell’avventura in montagna: procedere insieme, affrontare terreni impegnativi e funzionare come un’unica squadra. Chi prende il via sa di essere protagonista di un’esperienza unica.» afferma Michel Poletti, cofondatore di HOKA UTMB Mont-Blanc.

Con il suo spirito di cordata e il suo approccio singolare alla montagna, la PTL è pensata per runner esperti, desiderosi di vivere un’avventura collettiva intensa e dal profondo valore umano.



Un calendario delle iscrizioni articolati in più fasi



L’apertura dei pettorali solidali e del periodo di candidatura per la PTL segna l’inizio di un periodo di iscrizioni strutturato in più tappe successive per l’edizione 2026 dell’HOKA UTMB Mont-Blanc.

16 dicembre – ore 11:00 (CET): apertura dei pettorali solidali (UTMB, CCC e OCC) e del periodo di candidatura per la PTL

22 dicembre – ore 23:59 (CET): chiusura delle candidature per la PTL.

8-19 gennaio – ore 23:59 (CET): periodo di iscrizione al sorteggio per UTMB, CCC, OCC, MCC ed ETC.

13 gennaio – ore 11:00 (CET): aperture delle iscrizioni per TDS e YCC.

22 gennaio – ore 11:00 (CET): pubblicazione dei risultati dei sorteggi.

22 gennaio – ore 4 febbraio – 23:59 (CET): completamento delle iscrizioni per i corridori selezionati al sorteggio.

5 febbraio: apertura delle iscrizioni per le persone selezionate dalla lista d’attesa (senza comunicazione della posizione).

12 febbraio – ore 23:59 (CET): chiusura delle iscrizioni per i corridori selezionati nella seconda fase del sorteggio.