L’Aosta-Becca di Nona cambia data: nel 2026 si correrà domenica 5 luglio

La storia e la tradizione dell’Aosta-Becca di Nona proseguono, con alcune grandi novità che attualmente sono ancora sul tavolo dell’energico comitato organizzatore, ma che presto saranno definite.

Intanto la data è stata fissata. L’appuntamento con la Becca di Nona è per domenica 5 luglio 2026. Una nuova collocazione per il tradizionale evento, che ha “ceduto” all’UTMB - con il quale è attiva una proficua collaborazione - il periodo tra il 17-19 luglio, occupato dal Monterosa Walserwaeg.

Con questo anticipo, è nata una nuova sinergia con il vertical Croce di Fana, che d’ora in avanti si alternerà proprio con la Becca di Nona. Un accordo tra organizzatori per puntare a un maggior numero di eventi biennali e per provare a dare “respiro” al fitto calendario gare. La prossima estate dunque sarà tempo di Aosta-Becca di Nona, nel 2027 spazio al vertical Croce di Fana.

L’Associazione Becca di Nona 3142 nelle prossime settimane proseguirà la programmazione, per andare a delineare l’edizione 2026 di un evento che da sempre coniuga confronto agonistico e divertimento.