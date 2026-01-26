Trionfo Gym Aosta: pioggia di medaglie al Trofeo PGS di Ritmica a Pont Suaz

Un weekend ad alta intensità quello andato in scena il 24 e 25 gennaio alla palestra di Pont Suaz. La pedana ha ospitato la prima prova regionale della Don Bosco Cup 2026, competizione individuale di ginnastica ritmica targata PGS che ha visto un’affluenza record. I numeri parlano chiaro: 288 esercizi eseguiti tra fune, cerchio, clavette, palla e nastro, a testimonianza di un movimento in salute e in costante crescita.

A dominare la scena è stata la Gym Aosta, che ha saputo far valere il fattore campo in un confronto di alto livello che includeva la corazzata piemontese Ritmica Piemonte e altre dodici società provenienti da tutto il quadrante nord-occidentale (tra cui Sport Giocando, Ginnastica Melodia, Elegantia, Pianezza, Polisportiva Carignano, S. Maurizio Sport, Frizzart, Ohana, La Palestrina, Psg Go Vela Jump, Blu Ritmica Acqui Terme e Olimpia Asti).

Numerose le presenze sul podio delle ginnaste Gym Aosta, fra cui spiccano le vittorie di Evelyn Amoroso, Ludovica Lucia, Elisa Bottari e Claudia Matteotti. Di rilievo anche le esibizioni fuori gara di altre atlete del sodalizio aostano, utili per testare nuovi programmi in vista dei prossimi appuntamenti.

Salgono sul podio al 2°/3° posto Anita Molinaro, Aline Graiani, Gaia Nebiolo, Viola Di Francesco, Candice Grosjacques, Alice Lucia, Gislene Paternolli Gerard.

I risultati di questo esordio stagionale 2026 sono un segnale inequivocabile: la ginnastica ritmica valdostana gode di ottima salute e le atlete della Gym Aosta sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste nelle fasi successive del trofeo.