Ginnastica AF: Exploit di Desandré e Rosset alla finale nazionale Gold di Padova

Fine settimana di grande ginnastica a Padova, dove l’Olimpia Aosta ha lasciato il segno nella Finale nazionale del Campionato Gold Junior e Senior, la competizione più prestigiosa del panorama italiano della ginnastica artistica. In pedana due atlete determinate e preparate, Fatima Rosset e Annie Desandré, capaci di affrontare una prova impegnativa con personalità e qualità tecnica.

Nella categoria Senior 2, la veterana Fatima Rosset, classe 2004, ha affrontato la gara con concentrazione e solidità, portando a termine esercizi regolari su tutti e quattro gli attrezzi. Dopo una stagione passata segnata dagli infortuni, la ginnasta dell’Olimpia ha saputo ritrovare continuità e sicurezza nelle esecuzioni, conquistando un più che positivo 21° posto su quasi cinquanta atlete provenienti da tutta Italia, in una categoria dal livello tecnico elevatissimo.

Grande soddisfazione anche nella categoria Junior 2, dove Annie Desandré, classe 2010, è tornata a gareggiare a livello nazionale a due anni esatti dal grave infortunio che l’aveva costretta allo stop. Allenata da alcuni mesi all’Accademia di Civitavecchia e seguita dai tecnici Camilla Ugolini e Marco Massara, presenti al suo fianco in gara in ogni rotazione, Annie ha affrontato tutti e quattro gli attrezzi riportando in pedana elementi importanti che non eseguiva da tempo, chiudendo la competizione con un eccellente 12° posto nazionale.

Per entrambe non è arrivata la qualificazione alla superfinale a otto, ma il bilancio resta estremamente positivo. Le prestazioni offerte a Padova raccontano di due atlete in crescita, capaci di competere ai massimi livelli e di dimostrare carattere, passione e qualità del lavoro svolto quotidianamente.

In campo gara con loro anche le tecniche Claudia Iacona e Federica Vinante, già pronte a ripartire in palestra per costruire la nuova stagione agonistica, forti di segnali incoraggianti arrivati da una delle vetrine più importanti della ginnastica italiana.