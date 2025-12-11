 / TENNIS

TENNIS | 11 dicembre 2025, 08:43

Tennis: 30° Memorial Giorgio Minini

Turno regolare, tanti ritiri e un giovedì ricco di sfide

Pettenon Andrea - Tovagliari Gabriel

Quinta giornata senza scossoni all’Open Valle d’Aosta – 30° Memorial Giorgio Minini, che mercoledì 10 dicembre ha portato in campo a Châtillon una serie di match lineari, condizionati però da qualche ritiro e da un paio di buone battaglie.

Il percorso dei due qualificati di Quarta categoria è durato poco. Andrea Pettenon ha provato a contenere Gabriel Tovagliari, reggendo nel primo set prima di cedere 7/5, 6/1. Più combattuto l’incontro di Tommaso Terrana, che ha trascinato al terzo set Alessio Pettenon, classe 2014, che ha poi chiuso la partita con il punteggio di 6/3, 5/7, 7/5.

Serata amara per Tovagliari, costretto al ritiro contro Ermis Emmanuil Schmitt sul 6/4, 5/3. Stessa sorte per Marco Bich, che ha lasciato strada a Davide Freydoz sul 6/0, 2/0. Bene invece Davide Floris, incisivo nel suo esordio: per lui un netto 6/3, 6/1 contro Mattia Duc. Massimo Prini ha ottenuto il passaggio del turno senza scendere in campo, complice l’assenza di Francesco Miele.

Risultati – Mercoledì 10 dicembre

Gabriel TovagliariAndrea Pettenon 7/5, 6/1

Alessio PettenonTommaso Terrana 6/3, 5/7, 7/5

Ermis Emmanuil SchmittGabriel Tovagliari 6/4, 5/3 (Ritiro)

Davide FlorisMattia Duc 6/3, 6/1

Davide FreydozMarco Bich 6/0, 2/0 (Ritiro)

Massimo PriniFrancesco Miele N.D.

Programma di giovedì 11 dicembre

H 15:00Edoardo Marguati Vs Luca Volpi
H 19:30Massimo Prini Vs Frederic Dalle
H 20:00Davide Floris Vs Oliviero Pretti
H 20:00Davide Freydoz Vs Luca Marazzina
H 20:30Alessio Pettenon Vs Benjamin Junod
H 20:30Ermis Ammanuil Schmitt Vs Lapo Stelitano



