Tennis: 30° Memorial Giorgio Minini

Quinta giornata senza scossoni all’Open Valle d’Aosta – 30° Memorial Giorgio Minini, che mercoledì 10 dicembre ha portato in campo a Châtillon una serie di match lineari, condizionati però da qualche ritiro e da un paio di buone battaglie.

Il percorso dei due qualificati di Quarta categoria è durato poco. Andrea Pettenon ha provato a contenere Gabriel Tovagliari, reggendo nel primo set prima di cedere 7/5, 6/1. Più combattuto l’incontro di Tommaso Terrana, che ha trascinato al terzo set Alessio Pettenon, classe 2014, che ha poi chiuso la partita con il punteggio di 6/3, 5/7, 7/5.

Serata amara per Tovagliari, costretto al ritiro contro Ermis Emmanuil Schmitt sul 6/4, 5/3. Stessa sorte per Marco Bich, che ha lasciato strada a Davide Freydoz sul 6/0, 2/0. Bene invece Davide Floris, incisivo nel suo esordio: per lui un netto 6/3, 6/1 contro Mattia Duc. Massimo Prini ha ottenuto il passaggio del turno senza scendere in campo, complice l’assenza di Francesco Miele.

Risultati – Mercoledì 10 dicembre

Gabriel Tovagliari – Andrea Pettenon 7/5, 6/1

Alessio Pettenon – Tommaso Terrana 6/3, 5/7, 7/5

Ermis Emmanuil Schmitt – Gabriel Tovagliari 6/4, 5/3 (Ritiro)

Davide Floris – Mattia Duc 6/3, 6/1

Davide Freydoz – Marco Bich 6/0, 2/0 (Ritiro)

Massimo Prini – Francesco Miele N.D.

Programma di giovedì 11 dicembre

H 15:00 – Edoardo Marguati Vs Luca Volpi

H 19:30 – Massimo Prini Vs Frederic Dalle

H 20:00 – Davide Floris Vs Oliviero Pretti

H 20:00 – Davide Freydoz Vs Luca Marazzina

H 20:30 – Alessio Pettenon Vs Benjamin Junod

H 20:30 – Ermis Ammanuil Schmitt Vs Lapo Stelitano