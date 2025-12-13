Tennis: Il weekend del Memorial Minini apre al doppio maschile di padel

Con il secondo weekend di gare, il 30° Open Valle d’Aosta di tennis – Memorial Giorgio Minini, in corso di svolgimento a Châtillon, allarga ufficialmente il proprio orizzonte sportivo aprendo anche al doppio maschile di padel. Una formula ormai collaudata che conferma la crescita e il prestigio di una manifestazione capace di rinnovarsi senza perdere identità.

Chiuse le iscrizioni, i numeri parlano chiaro: 133 tennisti e 32 giocatori di padel, per un totale di 165 partecipanti. Una partecipazione importante che testimonia la centralità del Memorial Minini nel panorama sportivo valdostano e non solo.

Sul fronte tennis, è entrato nel vivo il tabellone di Terza categoria, con i match disputati sui tre campi del Pala Bortoletto di Châtillon. Il programma di venerdì ha proposto sei incontri, alcuni a senso unico, altri decisamente più combattuti.

Passaggio del turno senza scendere in campo per Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent), a causa del forfait dell’avversario Edoardo Piacentino (3.2 Ivrea Academy). Netto, senza appello, il successo del giovane Gustav Magnus Ugo Facchini (3.2 Villaforte Tennis): l’18enne alessandrino ha rifilato un doppio 6/0 a Oliviero Pretti (3.3 360° Sport).

Vittorie convincenti anche per i valdostani Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent) e Alessandro Laniece (3.2 Area Tennis), entrambi capaci di chiudere in due set: il primo contro Thomas Sebastian Fantoni Kaba (3.2 Canottieri Casale), il secondo su Luca Volpi (3.3 Sportrend Tennis), in entrambi i casi con il punteggio di 6/3, 6/2.

Più combattuti, e risolti solo al terzo set, gli incontri che hanno visto protagonisti Jonathan Fantoni Caba (3.2 Canottieri Casale) e Benjamin Junod (3.3 Tennis Squash Sarre). Il 16enne torinese ha superato Lapo Stelitano (3.3 TC Châtillon St-Vincent) per 6/2, 5/7, 6/4, mentre il giovane aostano, dopo un primo set agevole, ha dovuto contenere il ritorno di Gabriele Gazzelli (3.2 Sportrend Tennis), imponendosi 6/1, 6/7, 7/5.

Nel pomeriggio di sabato si apre ufficialmente anche il torneo di doppio maschile di padel, con 16 coppie iscritte, mentre per il tennis sono in programma tre incontri decisivi del tabellone di Terza categoria, che assegneranno l’accesso alle sfide con le teste di serie della sezione 2.

Sezione 2 – Terza Categoria

Risultati – Venerdì 12 dicembre

Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent) – Thomas Sebastian Fantoni Kaba (3.2 Canottieri Casale) 6/3, 6/2

Jonathan Fantoni Caba (3.2 Canottieri Casale) – Lapo Stelitano (3.3 TC Châtillon St-Vincent) 6/2, 5/7, 6/4

Benjamin Junod (3.3 Tennis Squash Sarre) – Gabriele Gazzelli (3.2 Sportrend Tennis) 6/1, 6/7, 7/5

Alessandro Laniece (3.2 Area Tennis) – Luca Volpi (3.3 Sportrend Tennis) 6/3, 6/2

Gustav Facchini (3.2 Villaforte Tennis) – Oliviero Pretti (3.3 360° Sport) 6/0, 6/0

Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent) – Edoardo Piacentino (3.2 Ivrea Academy) n.d.

Programma incontri – Sabato 13 dicembre

Tennis

Ore 10.00 – Benjamin Junod (3.3 Tennis Squash Sarre) vs Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent)

Ore 11.30 – Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent) vs Alessandro Laniece (3.2 Area Tennis)

Ore 18.00 – Jonathan Fantoni Caba (3.2 Canottieri Casale) vs Gustav Facchini (3.2 Villaforte Tennis)

Padel

Ore 16.30 – Stefano Cesaro / Richard Borettaz vs Paolo Battaglia / Fabrizio Contardo

A seguire – Luca Bruni / Loris Farinet vs Alex Salvi / Nicolò Fabbri

