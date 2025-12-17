È iniziato sotto la neve il confronto internazionale Top50

La neve tanto attesa alla vigilia è arrivata puntuale per la prima giornata di Top50, il confronto internazionale di sci alpino diviso tra Pila e Courmayeur per sfruttare al meglio le condizioni di innevamento. Una quindicina di centimetri nella Conca sopra Aosta, dove si è svolto lo slalom Ragazzi, una spolverata e visibilità comunque buona ai piedi del Monte Bianco, sede del Gigante Allievi.

Lavoro in pista sulla Gorraz di Pila, per ripulire la neve e far riemergere il manto duro e compatto. Qualche minuto di ritardo sull’orario di partenza, poi via alla gara Ragazzi. La gara femminile è stata dominata dalla francese Liv Mazel, che ha chiuso in 1’47”72 e rifilato oltre 3”50 alla seconda classificata, la valdostana Maelie Nicco dello sci club Val d’Ayas, terza a metà gara. Terza posizione per l’altoatesina Eva Sagmeister (Vinschger), a 6”17.

Nella prova maschile lo sci club 18 di Cortina si è preso il primo e il terzo gradino del podio, con Leonardo Fantuz (1’49”59) e Giorgio Zanardi, staccato di 4”83. Secondo posto per Gregorio Buffatti del Fassactive, a 2”93.

Gli Allievi si sono invece sfidati sulla Youla Lazey di Courmayeur, una pista per molti sconosciuta. Alyssa Borroni del Crammont, leader a metà gara, è uscita; a prendersi il successo della prova femminile è stata un’altra atleta di casa, Maria Laura Pene Vidari del Courmayeur. Ha chiuso in 1’39”93, andando a precedere Eva Balduzzi del Radici Group (1’40”78) e Ginevra Fichera del Madesimo (1’41”19).

Doppietta del Comitato Alpi Occidentali in ambito maschile. Felix Baldi del Sestriere ha vinto in 1’36”36, con quasi un secondo di vantaggio su Niccolò Castri del Borgata Sestriere (1’37”29); terzi pari merito il bulgaro Yordan Stoychev e il gardenese Mattia Vinatzer (1’37”67), fratello dello slalom-gigantista azzurro Alex.

Oggi seconda e ultima giornata di gare, con programmi invertiti. Gli Allievi gareggiano in slalom sulle piste di Pila, i Ragazzi si trasferiscono invece a Courmayeur per il gigante. Nel primo pomeriggio la cerimonia di premiazione di tutte le gare, prevista ad Aosta, alla partenza della telecabina per Pila.