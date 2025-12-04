Monte Rosa – ecco una nuova gara in quota per il 2026

La Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta d’Europa e culla dello skyrunning, è pronta a dare il benvenuto all’ultima arrivata per il 2026: la nuova Monte Rosa SkyRace che si terrà, insieme alle altre gare in programma, il 13 giugno 2026 ad Alagna Valsesia (VC).

Le due gare principali che raggiungono la vetta del Monte Rosa richiedono agli atleti di correre in coppia per motivi di sicurezza, ma in seguito alle numerose richieste di poter correre individualmente, ecco la novità. Questa nuova aggiunta permetterà finalmente agli atleti singoli di affrontare – da soli – l’estrema sfida di 5.000m di dislivello complessivo in soli 25 chilometri. La salita fino alla Capanna Gnifetti, a 3.647m, e la successiva discesa a valle offrono ai partecipanti skyrunning allo stato puro attraverso pietraie, nevai e un ripido canalino con tratti che raggiungono il 50% di pendenza.

La Monte Rosa SkyRace è la moderna riproposizione dell’ultima gara disputata sulla montagna esattamente 30 anni fa. Nel 1996 fu fatta una versione ridotta della SkyMarathon, a causa delle condizioni meteo avverse, e gli atleti furono fermati al Rifugio Gnifetti e poi reindirizzati a valle.

Rilanciati nel 2018, gli eventi del Monte Rosa sono stati reintrodotti con una nuova formula che prevede che gli atleti corrano in coppia, legati in cordata per garantire la sicurezza sul ghiacciaio. Questa formula è utilizzata sia per la Monte Rosa SkyMarathon che per la Monte Rosa SkySummit, introdotta lo scorso anno.

La nuova Monte Rosa SkyRace completa l’offerta focalizzata sull’alta quota, con tutte le gare ora sopra i 3.000m, incluso l’AMA VK2, che raggiunge i 3.260m. Per mantenere questo concetto, il Monte Rosa Vertical – che arriva “solo” a 2.300m – non farà più parte dell’offerta.

Le iscrizioni alla Monte Rosa SkyRace, SkyMarathon e SkySummit aprono il 3 dicembre, esclusivamente per gli atleti che hanno già partecipato a edizioni precedenti. I nuovi concorrenti che desiderano affrontare una delle quattro gare potranno iscriversi dal 9 gennaio 2026.

I nuovi partecipanti alla SkyMarathon e alla SkySummit devono partecipare alla selezione inviando il proprio curriculum alpinistico e di corsa per una valutazione prima che venga approvata l’iscrizione. Per le altre gare (Monte Rosa SkyRace e AMA VK2) non è richiesto alcun CV.

Tutti i dettagli sulla nuova Monte Rosa SkyRace, insieme alle informazioni complete sulle gare, il programma, la nuova sezione dedicata ai risultati e ai record, sono ora disponibili sul nuovo sito web.

