Sci di fondo, nasce il NordicTorVdA: un nuovo circuito per amatori, Master e U20

Il mondo dello sci di fondo valdostano lancia ufficialmente il NordicTorVdA, il nuovo circuito dedicato a Master, Amatori e U20, composto da tre gare che uniranno agonismo, tradizione e spirito di comunità.

L’edizione ZERO 2026 prenderà il via l’11 gennaio con il Trofeo Mont Nery a Gressoney, proseguirà il 1° febbraio con la MarciaGranParadiso a Cogne, e si concluderà il 28 marzo a Saint Barthélemy con il Memorial Sergio Favre, che decreterà anche i vincitori assoluti del circuito.

«L’idea è nata per dare spazio anche agli amatori, a quelli un po’ più “agé”, ma anche ai giovani che non hanno più l’ambizione di entrare in Comitato. Volevamo creare un momento che fosse sì di agonismo, ma anche di convivialità, che si chiuderà con un’apericena e con le premiazioni.

Ci saranno diversi premi a sorteggio per tutti, messi a disposizione dai nostri sponsor, che ringraziamo per aver creduto nel progetto», spiega Emanuele Panza.

Il regolamento del circuito prevede la partecipazione riservata agli atleti tesserati FISI e l’obbligo di portare a termine tutte le prove per entrare nella classifica generale assoluta. In occasione della cerimonia finale verranno premiati i migliori assoluti e i primi tre classificati per ogni categoria, oltre a un riconoscimento speciale allo Sci Club più numeroso

A sottolineare il valore sociale dell’iniziativa, l’apertura e la chiusura del circuito saranno ospitate da due cantine simbolo della Valle d’Aosta: Maison Anselmet per l’evento inaugurale e Grosjean Vins per il gran finale conviviale.

Per informazioni aggiornate, dettagli tecnici e preiscrizioni:

seguire la pagina Instagram del NordicTorVdA, dove saranno disponibili anche i form ufficiali di preiscrizione.