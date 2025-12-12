Sci Alpino, il Top50 cambia volto: l'evento si sposta a Pila e Courmayeur

Le attuali condizioni climatiche costringono lo sci club Aosta a cambiare il programma del Top50, evento di sci alpino in programma da lunedì 15 a mercoledì 17 dicembre. Il confronto Children di inizio stagione, riservato a Ragazzi e Allievi, si svolgerà tra Pila e Courmayeur.

Le gare di slalom si svolgeranno sulla parte bassa della pista Gorraz di Pila, già innevata da tempo grazie all’impianto programmato. I due giganti si trasferiscono invece a Courmayeur e si correranno sulla pista Youla Lazey, anche questa perfettamente preparata.

Lunedì l’arrivo di atleti e tecnici che soggiorneranno nella Conca sopra Aosta. Martedì 16 gigante Allievi a Courmayeur e slalom Ragazzi a Pila; mercoledì 17 programma invertito: slalom Allievi sulla Gorraz e gigante Ragazzi sulla pista Youla Lazey.

La decisione è stata presa questa mattina dallo sci club Aosta, dopo un giovedì di interlocuzioni con la dirigenza e i direttori operativi delle due località interessate.

Il comitato organizzatore ringrazia Pila Spa e Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa per la grande sinergia e collaborazione. In poche ore è stato possibile rimodulare il programma e garantire il regolare svolgimento del primo confronto stagionale.