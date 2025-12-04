Boom di richieste per Top50: oltre 80 stranieri al via A Pila sono attesi 320 atleti provenienti da 10 nazioni

Ai 120 invitati da parte dello sci club Aosta, sulla base delle classifiche dell’Energiapura Series, si sono aggiunte altre 300 richieste di partecipazione dall’Italia e dall’estero. Per nulla banale il lavoro del comitato organizzatore che ha dovuto inevitabilmente fare delle scelte, aprendo prima di tutto le porte agli 83 stranieri, provenienti da oltre 10 nazioni.

Tra il 15 e il 17 dicembre, nella Conca sopra Aosta, saranno presenti atleti di Bulgaria, Croazia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, oltre al gruppo internazionale Apex 2100 che fa base in Francia, ma che al suo interno segue atleti anche di Polonia, Canada, Germania e Stati Uniti. Ovviamente numerosi gli italiani, una parte qualificati di diritto, altri invece selezionati in base alla media dei punti Fisi di slalom e gigante.

Visto l’alto numero di richieste, l’organizzazione nei giorni scorsi ha deciso di aumentare il numero degli atleti ammessi per ogni categoria. E così a Pila, a metà dicembre, saranno ben 320 i giovani dello sci alpino che si misureranno nelle gare di gigante e di slalom.

Un altro traguardo raggiunto dalla squadra del presidente Massimo Raffaelli, che stagione dopo stagione cerca di rendere sempre più internazionale un evento che si è subito ritagliato uno spazio importante nel calendario.

Massimo Raffaelli, presidente sci club Aosta: «Al di là del numero di iscritti complessivo, ci fa enormemente piacere l’interesse da parte degli stranieri, che aumenta anno dopo anno. Siamo partiti con una quindicina di francesi e svizzeri, ora ci stiamo espandendo e abbiamo quadruplicato le richieste. Inoltre, per quanto riguarda il panorama italiano, quest’anno Top 50 sarà l’unico confronto nazionale fino a inizio marzo, senza dimenticare che i Campionati Italiani Children si svolgeranno proprio a Pila. Due fattori che senza dubbio hanno influito nel numero di wild card ricevute».