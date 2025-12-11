Sci alpino paralimpico: Santa Caterina Valfurva ospita la tappa FIS Para Alpine World Cup

Subito dopo la Coppa Europa, ritorna la tappa Fis Para Alpine.

A Santa Caterina Valfurva l’agonismo è di casa, per tutti. La pista Deborah Compagnoni, che in passato ha ospitato le stelle della velocità, da qualche stagione è il trampolino di lancio per i giovani che cercano di farsi spazio in Coppa Europa e per la seconda volta sarà teatro anche della Fis Para Alpine.

La prossima settimana tornerà nella Valfurva la Coppa del Mondo dedicata agli atleti con disabilità o disturbi visivi. Sportivi che di fronte alle difficoltà non si sono tirati indietro, anzi hanno sviluppato abilità e capacità per affrontare anche le piste più esigenti e impegnative.

Dal 15 al 17 dicembre la località turistica dell’Alta Valtellina ospiterà i migliori atleti al mondo, che si sfideranno in due gare di discesa, dopo le prove cronometrate obbligatorie previste per lunedì 15.

Santa Caterina Valfurva sarà la seconda tappa di una stagione davvero importante e particolare, che culminerà con le gare dei Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026 che si svolgeranno sulle piste di Cortina d’Ampezzo.

Gli atleti del circuito FIS Para Alpine in questi giorni sono impegnati nei primissimi confronti, in corso di svolgimento a Steinach am Brenner (Austria). Fino a domani - venerdì 12 - sono in programma gare di combinata alpina e superG. Poi il trasferimento a Santa Caterina Valfurva, per le prime discese della stagione.

Non c’è tregua dunque sulla Deborah Compagnoni, che proprio in questi giorni sta ospitando la tradizionale tappa della Coppa Europa maschile di sci alpino. Dai giovani talenti ai paralimpici, quasi dieci giorni di competizioni nel segno dello sport e dell’inclusione.

La FIS Para Alpine porterà a Santa Caterina Valfurva squadre e atleti provenienti da diversi Paesi, trasformando la vallata in un crocevia internazionale con vista sulle Paralimpiadi e su quei pass in palio per strappare una convocazione per il grande evento. Sognato e atteso da tutti.

Le gare sono organizzate dalla Pro Loco Valfurva, con la collaborazione tecnica in pista della società Technic Ski.