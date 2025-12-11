Sci alpino: Fumagalli e Sadowski firmano la doppietta nel Gigante FIS Junior di Courmayeur

Secondo Gigante Fis Junior del circuito regionale Cva, ieri, a Courmayeur, gara organizzata dallo Sc Crammont MB, con oltre duecento atleti al via e Sofia Fumagalli e Francesco Sadowski si ripetono, doppiando il successo conquistato ieri.

Al contrario del primo Gigante, ieri, sulla ‘Lazey’ il podio è frutto di rimonte nella seconda manche; scala due posizioni Sofia Fumagalli (Club de Ski; 2’12”81) che precede, in risalita di cinque piazze, la prima Aspiranti, la cuneese, Marta Mattio (2’13”08) e la 2° Junior, la genovese Anita Ochrymowicz (2’13”25). Ancora Juniores al 4° e 5° posto, separate da 1/100: Beatrice Viérin (Sc Pila; 2’13”74) e Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 2’13”75).

Completano il podio Aspiranti, 6° e 7°, l’ulcense Martina Mis (2’13”78) e l’andorrana Etna Pou Olive (2’13”92); al 15° posto Giada Re (SC Courmayeur MB; 2’16”63); 17° e 18° Giulia Crippa (Club de Ski; 2’16”69) e Clara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB; 2’16”77).

In campo maschile, risale di sei posizioni e fa il bis il genovese dell’Equipe Limone, Francesco Sadowski (2’08”27; 1° Aspiranti), davanti al francese Zacchaeus Poulsen (2’08”42) e all’alessandrino del Sauze d’Oulx, Giulio Giacomo Landolina (2’08”67). Al quarto e quinto posto a completare il podio Aspiranti: il trentino Thomas Liberatore (2’08”72; in rimonta di dieci posti) e il britannico Hamiash Blyth (2’08”78). Sesto, 3° Juniores, il tarvisiano Davide Princi (2’08”97). All’8° posto Samuel Bal (Sc Crammont MB; 2’09”11); 10° Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 2’09”24); 20° e 21° Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 2’09”83) e Riccardo Parini (Sc Aosta; 2’09”67); 23° e 24° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 2’09”97) e Thomas Carrozza (Cse; 2’09”97).

CdM Sci nordico

Dalla Scandinavia alle Alpi il trasferimento della Coppa del Mondo di Fondo che, dal 12 al 14 dicembre, farà tappa a Davos (Svizzera) dove sono in programma la Team Sprint, la Sprint e la 10 km Individuale, tutti format da affrontare in tecnica libera. Sul tracciato rossocrociato il gruppo azzurro sarà composto, tra gli altri, da Federica Cassol, Paolo Ventura (Cse) e Federico Pellegrino (Fiamme Oro).

EC Sci alpino

SuperG, ieri mattina, ad aprire la tappa di Coppa Europa di Sci alpino maschile dedicata alla velocità, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), gara vinta dall’austriaco Felix Hacker (1’07”50), con quarto il poliziotto genovese Marco Abbruzzese (1’07”95). In 56° posizione Pietro Broglio (Cse; 1’10”37); non ha concluso Vittorio Santoro (Sc Crammont MB).