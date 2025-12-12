Coppa del Mondo di snowboard cross al via a Breuil-Cervinia: domani le qualificazioni

Le squadre nazionali sono arrivate a Breuil-Cervinia e da ieri sono sulla pista 26 per scoprire il disegno e le condizioni della neve. Gli shapers, grazie all’ottimo innevamento, sono riusciti a modellare al meglio il pendio, come non accadeva da anni.

La partenza è fissata a quota 2.848 metri, l’arrivo a 2.698, per un dislivello complessivo di 150 metri. Gli atleti si contenderanno il successo su una pista lunga poco meno di un chilometro, 950 metri per la precisione, che presenta 34 elementi preparati nei giorni scorsi.

Anche le previsioni meteo sorridono al comitato organizzatore: per il lungo fine settimana di Coppa del Mondo è atteso sole, con temperature intorno allo zero. Condizioni ideali anche per il pubblico che potrà guardare le spettacolari gare di apertura della stagione, le prime della stagione olimpica.

Per l’occasione, Cervino Spa ha deciso di introdurre un biglietto andata e ritorno Breuil-Cervinia/Plan Maison, scontato del 50%, per il pubblico che vorrà assistere alle gare di sabato 13 e domenica 14 dicembre.

Domani le due run di qualificazione, con inizio alle ore 11; alle 18 la presentazione degli atleti e la consegna dei pettorali, evento in programma davanti alla chiesa di Breuil-Cervinia. Sabato lo snowboard cross individuale che partirà alle 11.30, poi domenica la team mixed, anticipata alle ore 10.