V Commissione: parere favorevole al disegno di legge a sostegno del Trofeo Coni Winter

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre 2025, la quinta Commissione "Servizi sociali" ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che contiene interventi regionali a sostegno della manifestazione multisportiva Trofeo Coni Winter che si terrà in Valle d’Aosta dal 18 al 21 dicembre prossimi.

Il provvedimento, di cui è relatrice la Presidente della Commissione, Luisa Trione, è stato depositato dalla Giunta il 14 novembre ed è stato illustrato ai Commissari dall'Assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques. Sul punto è stato anche audito il Presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz. Il testo prevede, infatti, la concessione al Comitato regionale del Coni, in qualità di soggetto organizzatore, di un contributo massimo di 400 mila euro per il 2025.

«Il Trofeo Coni Winter - dice la Presidente Luisa Trione (CA) - offre ai giovani atleti under 14 l’opportunità di confrontarsi nelle principali discipline invernali, vivendo una vera "mini-Olimpiade" che promuove divertimento, socializzazione e scoperta del territorio. La Valle d’Aosta, da sempre ospite di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, rafforza così la propria visibilità e la propria immagine. Con questo disegno di legge, che sarà portato all'attenzione del Consiglio di inizio dicembre, intendiamo sostenere concretamente l’organizzazione del Trofeo sul nostro territorio, valorizzando lo sport giovanile e i suoi valori educativi.»