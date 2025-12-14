Il Trofeo CONI Winter 2025 accende la Valle d’Aosta: mille giovani atleti attesi tra sport e valori

Saranno circa mille i ragazzi e le ragazze tra i 10 e i 14 anni attesi in Valle d’Aosta a partire da giovedì 18 dicembre per l’edizione 2025 del Trofeo CONI Winter, una delle manifestazioni giovanili più significative del panorama sportivo nazionale. Tra loro, anche una solida e motivata rappresentativa valdostana, pronta a scendere in gara nelle varie discipline previste dal programma.
Il Trofeo CONI Winter non è soltanto competizione. È soprattutto un’occasione di crescita sportiva, umana e culturale, vissuta in un clima di gioco e divertimento, dove i valori dello sport – rispetto, impegno, lealtà e spirito di squadra – diventano esperienza concreta per i più giovani.
La delegazione della Valle d’Aosta sarà composta da 65 atleti e 15 tecnici, per un totale di 80 partecipanti, impegnati in 9 delle 10 discipline previste: sci alpino, sci alpinismo e snowboard a Pila, hockey ad Aosta, sci di fondo, biathlon e winter triathlon a Cogne, pattinaggio di figura a Courmayeur e curling a Torino.
Momento particolarmente simbolico sarà la cerimonia di apertura, in programma al Courmayeur Sport Center, e quella di chiusura, prevista in Piazza Arco d’Augusto ad Aosta. In entrambe le occasioni, gli atleti rossoneri sfileranno con la bandiera ufficiale della Regione Valle d’Aosta, che verrà consegnata lunedì 15 dicembre a Palazzo regionale dal Presidente Renzo Testolin e dall’Assessore Giulio Grosjacques al Presidente del Comitato regionale CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, insieme ai due più giovani atleti della delegazione, Yaroslav Dmytriyiv e Giulia Carere.
Di seguito la composizione delle squadre che rappresenteranno la Valle d’Aosta al Trofeo CONI Winter 2025.
SCI DI FONDO
ATLETA Desayeux Noah
ATLETA Besenval Thierry
ATLETA Bastrenta Nadir
ATLETA Lombard Simon
ATLETA Bochicchio Viola
ATLETA Bagnod Jacqueline
ATLETA Testolin Ilaria
ATLETA Dorigo Emilia
TECNICO Modina Daniele
TECNICO Contoz Patric
SCI ALPINO
ATLETA Pedoja Maso Mattia
ATLETA Colombo Lorenzo
ATLETA Bergonzi Matteo
ATLETA Angster Mathias
ATLETA Fosson Estelle
ATLETA Nicco Maelie
ATLETA Joyeusaz Asia
ATLETA Sabolo Celeste
TECNICO Carrozza Manuel Rino
TECNICO Comé Christian
SNOWBOARD
ATLETA Rainero Mattia Lorenzo
ATLETA Isidori Cesare Giovanni
ATLETA Moresi Pepe
ATLETA Zanetti Leonardo
ATLETA Isidori Mia
ATLETA Corrupato Cecilia
ATLETA Turco Cecilia Anna
ATLETA Marazzi Giulia
TECNICO Canovi Mattia
TECNICO Brutto Francesco
SCI ALPINISMO
ATLETA Ratti Louis
ATLETA Marti Giovanni
ATLETA Roullet Olivier
ATLETA Diemo z Maelie
ATLETA Bonnel Lorenzo
ATLETA Zhara Buda Cecilia
TECNICO Camandona Marco
BIATHLON
ATLETA Navillod Samuel
ATLETA Bosonin Paolo
ATLETA Pinet Elia
ATLETA Rey Julien
ATLETA Jeantet Coralie
ATLETA Vergeron Amelie
ATLETA Desandre’ Nicole
ATLETA Carlin Mikol
TECNICO Communod Mattia
TECNICO Vallet Dominique
HOCKEY
ATLETA Carere Giulia
ATLETA Aguettaz Joel
ATLETA Ramolivaz Sebastian
ATLETA Dosso Maurice Joel
ATLETA Meneghetti Noah
ATLETA Bianchi Michael
ATLETA Balan Alexandru Ionut
ATLETA Caccavale Gioele
ATLETA Monteiro Fernandes Francesco
ATLETA Dmytriyiv Yaroslav
TECNICO Dosso David
TECNICO Meneghetti Noah
CURLING
ATLETA Dolza Davide
ATLETA Pellandino Luca
ATLETA Ferreri Matteo
ATLETA Salomoni Pietro
TECNICO Macchiati Lucilla
PATTINAGGIO DI FIGURA
ATLETA Movchan Ariadna
ATLETA Bassolino Diletta
ATLETA Vigna Ludovica
ATLETA Dedja Brenda
ATLETA Parello Virginia
ATLETA Kolesnichenko Giorgia Jasmine
ATLETA Fanti Alice
ATLETA Mihalescu Jacqueline Sophie
ATLETA Framarin Luca
TECNICO Gelmini Beatrice
TECNICO Zamponi Gaia
WINTER TRIATHLON
ATLETA Borbey Cecilie
ATLETA Cortese Maelys
ATLETA Chabod Aksel
ATLETA Collé Learco Hervé
TECNICO Viscio Maria