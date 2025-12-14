Il Trofeo CONI Winter 2025 accende la Valle d’Aosta: mille giovani atleti attesi tra sport e valori

Saranno circa mille i ragazzi e le ragazze tra i 10 e i 14 anni attesi in Valle d’Aosta a partire da giovedì 18 dicembre per l’edizione 2025 del Trofeo CONI Winter, una delle manifestazioni giovanili più significative del panorama sportivo nazionale. Tra loro, anche una solida e motivata rappresentativa valdostana, pronta a scendere in gara nelle varie discipline previste dal programma.

Il Trofeo CONI Winter non è soltanto competizione. È soprattutto un’occasione di crescita sportiva, umana e culturale, vissuta in un clima di gioco e divertimento, dove i valori dello sport – rispetto, impegno, lealtà e spirito di squadra – diventano esperienza concreta per i più giovani.

La delegazione della Valle d’Aosta sarà composta da 65 atleti e 15 tecnici, per un totale di 80 partecipanti, impegnati in 9 delle 10 discipline previste: sci alpino, sci alpinismo e snowboard a Pila, hockey ad Aosta, sci di fondo, biathlon e winter triathlon a Cogne, pattinaggio di figura a Courmayeur e curling a Torino.

Momento particolarmente simbolico sarà la cerimonia di apertura, in programma al Courmayeur Sport Center, e quella di chiusura, prevista in Piazza Arco d’Augusto ad Aosta. In entrambe le occasioni, gli atleti rossoneri sfileranno con la bandiera ufficiale della Regione Valle d’Aosta, che verrà consegnata lunedì 15 dicembre a Palazzo regionale dal Presidente Renzo Testolin e dall’Assessore Giulio Grosjacques al Presidente del Comitato regionale CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, insieme ai due più giovani atleti della delegazione, Yaroslav Dmytriyiv e Giulia Carere.

Di seguito la composizione delle squadre che rappresenteranno la Valle d’Aosta al Trofeo CONI Winter 2025.

SCI DI FONDO

ATLETA Desayeux Noah

ATLETA Besenval Thierry

ATLETA Bastrenta Nadir

ATLETA Lombard Simon

ATLETA Bochicchio Viola

ATLETA Bagnod Jacqueline

ATLETA Testolin Ilaria

ATLETA Dorigo Emilia

TECNICO Modina Daniele

TECNICO Contoz Patric

SCI ALPINO

ATLETA Pedoja Maso Mattia

ATLETA Colombo Lorenzo

ATLETA Bergonzi Matteo

ATLETA Angster Mathias

ATLETA Fosson Estelle

ATLETA Nicco Maelie

ATLETA Joyeusaz Asia

ATLETA Sabolo Celeste

TECNICO Carrozza Manuel Rino

TECNICO Comé Christian

SNOWBOARD

ATLETA Rainero Mattia Lorenzo

ATLETA Isidori Cesare Giovanni

ATLETA Moresi Pepe

ATLETA Zanetti Leonardo

ATLETA Isidori Mia

ATLETA Corrupato Cecilia

ATLETA Turco Cecilia Anna

ATLETA Marazzi Giulia

TECNICO Canovi Mattia

TECNICO Brutto Francesco

SCI ALPINISMO

ATLETA Ratti Louis

ATLETA Marti Giovanni

ATLETA Roullet Olivier

ATLETA Diemo z Maelie

ATLETA Bonnel Lorenzo

ATLETA Zhara Buda Cecilia

TECNICO Camandona Marco

BIATHLON

ATLETA Navillod Samuel

ATLETA Bosonin Paolo

ATLETA Pinet Elia

ATLETA Rey Julien

ATLETA Jeantet Coralie

ATLETA Vergeron Amelie

ATLETA Desandre’ Nicole

ATLETA Carlin Mikol

TECNICO Communod Mattia

TECNICO Vallet Dominique

HOCKEY

ATLETA Carere Giulia

ATLETA Aguettaz Joel

ATLETA Ramolivaz Sebastian

ATLETA Dosso Maurice Joel

ATLETA Meneghetti Noah

ATLETA Bianchi Michael

ATLETA Balan Alexandru Ionut

ATLETA Caccavale Gioele

ATLETA Monteiro Fernandes Francesco

ATLETA Dmytriyiv Yaroslav

TECNICO Dosso David

TECNICO Meneghetti Noah

CURLING

ATLETA Dolza Davide

ATLETA Pellandino Luca

ATLETA Ferreri Matteo

ATLETA Salomoni Pietro

TECNICO Macchiati Lucilla

PATTINAGGIO DI FIGURA

ATLETA Movchan Ariadna

ATLETA Bassolino Diletta

ATLETA Vigna Ludovica

ATLETA Dedja Brenda

ATLETA Parello Virginia

ATLETA Kolesnichenko Giorgia Jasmine

ATLETA Fanti Alice

ATLETA Mihalescu Jacqueline Sophie

ATLETA Framarin Luca

TECNICO Gelmini Beatrice

TECNICO Zamponi Gaia

WINTER TRIATHLON

ATLETA Borbey Cecilie

ATLETA Cortese Maelys

ATLETA Chabod Aksel

ATLETA Collé Learco Hervé

TECNICO Viscio Maria