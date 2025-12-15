 / ATLETICA

ATLETICA | 15 dicembre 2025, 08:00

Successi APD Pont-Saint-Martin e Atl. Pont Donnas all'8° Cross della Madonna del Latte

Vittorie assolute per Elisa Arvat e Joseph Philippot. Ottimi piazzamenti per i giovani atleti nelle categorie cadetti, ragazzi ed esordienti.

Marcello Zorzini

Domenica 14 dicembre si è tenuto l’8° Cross della madonna del latte ad Occhieppo inferiore. 

Vittoria, nella gara assoluta, sulla distanza di 3,8km, per Elisa Arvat (1988, APD Pont-SaintMartin). 

Al maschile, sui 6km, Joseph Philippot (2003, APD Pont-Saint-Martin) è 5° . 

Tra i cadetti Mattia Consol (2010, ăAPD Pont-Saint-Martin) è 4° , 8° posto per Simone Bertolin (2011, APD Pont-Saint-Martin). 

Nella categoria ragazzi maschile 3° posto per Matteo Donato (2012, APD Pont-Saint-Martin), 4° posto per Didier Chapellu (2012, APD Pont-Saint-Martin) e 8° posto per Christian Bertolin (2012, APD Pont-Saint-Martin). 

Vittoria nella categoria esordienti 8 anni femminile per Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas). 

Al maschile nella stessa categoria Davide Donato (2017, Atl. Pont Donnas) è 7°. 

red

