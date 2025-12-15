Successi APD Pont-Saint-Martin e Atl. Pont Donnas all'8° Cross della Madonna del Latte

Domenica 14 dicembre si è tenuto l’8° Cross della madonna del latte ad Occhieppo inferiore.
Vittoria, nella gara assoluta, sulla distanza di 3,8km, per Elisa Arvat (1988, APD Pont-SaintMartin).
Al maschile, sui 6km, Joseph Philippot (2003, APD Pont-Saint-Martin) è 5° .
Tra i cadetti Mattia Consol (2010, ăAPD Pont-Saint-Martin) è 4° , 8° posto per Simone Bertolin (2011, APD Pont-Saint-Martin).
Nella categoria ragazzi maschile 3° posto per Matteo Donato (2012, APD Pont-Saint-Martin), 4° posto per Didier Chapellu (2012, APD Pont-Saint-Martin) e 8° posto per Christian Bertolin (2012, APD Pont-Saint-Martin).
Vittoria nella categoria esordienti 8 anni femminile per Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas).
Al maschile nella stessa categoria Davide Donato (2017, Atl. Pont Donnas) è 7°.