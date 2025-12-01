Sci Nordico: De Fabiani trionfa tra i Senior di Coppa Italia, Frutaz sul podio Junior a Santa Caterina

La località valtellinese ha ospitato l’ultima giornata della Coppa Italia Senior e delle gare FIS Junior di sci nordico, con la 10 km Individuale in tecnica classica.

Una prova impegnativa che ha visto protagonisti due atleti valdostani: Francesco De Fabiani, vincitore tra i Senior, e Claire Frutaz, terza nella categoria Junior.

Nella gara maschile Senior, De Fabiani (Cse) ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, tagliando il traguardo con il tempo di 29’10”7 e conquistando un successo netto. Alle sue spalle si sono piazzati Dietmar Noeckler (Fiamme Oro, 29’47”4) e Davide Negroni (Fiamme Gialle, 29’53”3). Buoni piazzamenti anche per altri atleti del Centro Sportivo Esercito: Martin Coradazzi settimo, Fabrizio Poli tredicesimo, Mikael Abram sedicesimo e Aksel Artusi diciannovesimo.

Tra le donne Senior, la vittoria è andata a Martina Di Centa (Carabinieri), che ha chiuso in 34’54”3 davanti a Beatrice Laurent (Fiamme Gialle, 35’10”3) e Francesca Franchi (Fiamme Gialle, 35’38”3). Cristina Pittin e Martina Bellini (Cse) hanno ottenuto il quarto e quinto posto, mentre Virginia Cena (Fiamme Gialle) si è classificata undicesima e Lucia Isonni (Cse) tredicesima.

Grande soddisfazione anche nella categoria Junior femminile, dove Claire Frutaz (Cse) ha conquistato il terzo gradino del podio con il tempo di 38’23”3. La valdostana si è piazzata alle spalle delle venete Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle, 36’39”1) e Caterina Milani (Carabinieri, 38’05”2).

Diverse le atlete valdostane in gara: Martina Bisson (Cse) diciottesima, Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0) trentunesima, Annie Rial (Sc Gressoney MR) trentasettesima, Aline Verthuy (Sc Amis de Verrayes) quarantatreesima e Linda Filippa (Sc Gressoney) quarantacinquesima.

Nel settore Junior maschile, la vittoria è andata al valtellinese Federico Pozzi (Fiamme Oro), che ha chiuso in 30’19”9. Tra i valdostani, Fabio Restano (Cse) ha ottenuto la ventesima posizione, mentre Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo) e Mattia Saracco (Sc Brusson) si sono piazzati rispettivamente al 41° e 42° posto.

La giornata di Santa Caterina ha confermato il valore degli atleti valdostani, capaci di distinguersi sia tra i Senior che tra gli Junior, portando a casa risultati di prestigio e consolidando la tradizione della Valle d’Aosta nello sci nordico. Un finale di stagione che lascia intravedere ottime prospettive per le prossime competizioni nazionali e internazionali.