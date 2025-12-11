Il Balcone del Biellese Trail: Ottimi piazzamenti valdostani, Rosa e Orlarej ai vertici di categoria

Domencia 7 dicembre si è tenuto a Pettininengo il 11° Il balcone del biellese trail. La gara prevedeva sia la distanza di medium trail da 21km e 1056 D+, sia la distanza trail small da 8km e 400 D+.

Ottimo 3° posto e 1° di categoria SF40 nella gara medium per Tania Rosa (1983, APD Pont-Saint-Martin) in 1h47’29". Al maschile Francesco Mura (1980, APD Pont-Saint-Martin) è 24° nella classifica generale con il tempo di 1h52’15", 33° posto per Gabriele Recco (1986, APD Pont-Saint-Martin) in 1h58’40", 74° posto per Paolo Turino 8Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h58’40", 78° posto per Roberto Masi (1971, APD Pont-Saint-Martin) in 2h25’02", 82° posto per Paolo Pionzio (1966, APD Pont-Saint-Martin) in 2h26’28" e 90° posto per Jacopo Ferrari (1988, APD Pont-Saint-Martin) in 2h31’46".

Nel trail small 6° posto e 1° di categoria SM50 per Martino Orlarej (1973, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 38’33", 19° posto e 1° di categoria SM60 per Vittorio Cattaneo (1965, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 45’26", 28° posto per Danilo Trompetto (1960, APD Pont-Saint-Martin) in 47’54" (3o di categoria SM65), 48° posto per Renzo Pellerey (1966, Atl. Monterosa Fogu Arnad)2in 55’55", 62° posto per Lothar Pellerey (1996, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h04’48", 63° posto nella classifica mista per Maria Colabello Amalia (1965, APD Pont-Saint-Marti) in 1h04’57".

Classifica