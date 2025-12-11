Etroubles e Sarre entrano nel circuito Soirée Vertikal

L’inverno sta per iniziare solo adesso, ma c’è chi pensa già alla prossima primavera, quando puntuale tornerà Soirée Vertikal, il circuito serale e infrasettimanale cresciuto molto in pochissimi anni.

Formula che vince non si cambia e quindi anche nel 2026 saranno quattro le prove, due confermate e altrettante nuove, nel segno di una continua rotazione che permette di scoprire anno dopo anno sentieri a volte sconosciuti.

Un circuito itinerante, che piace e che è ormai diventato un riferimento di primavera per gli amanti degli sport outdoor e di resistenza, che approfittano delle quattro “sparate verticali” per allenarsi e preparare le gare sulla distanza, in calendario tra l’estate e l’autunno.

E allora la prima data da segnare in calendario è quella di mercoledì 22 aprile, quando si correrà la “Petite Trotte de Saint-Roch” di Issogne, mentre il 6 maggio appuntamento a Gignod per la “Pouyà de Sent’Anna”. Novità invece per quanto riguarda le altre due tappe. Mercoledì 20 maggio si gareggerà a Etroubles nella “Poyà de la Cota di Pére”, finale il 10 giugno a due passi da Aosta, sui sentieri di Sarre per la “Coumba Perni”.

Come da tradizione, le date e i nomi sono stati svelati già nelle scorse settimane, ora il calendario ufficiale con le quattro località che si preparano ad accogliere centinaia di trailers e di accompagnatori. Perché Soirée Vertikal è anche sinonimo di festa e convivialità, per interrompere la quotidianità.

Apertura delle iscrizioni alle ore 15 del 14 febbraio e sarà di nuovo caccia a uno dei 350 abbonamenti al circuito che permetteranno di partecipare a tutte e quattro le prove in calendario. Successivamente verranno messi a disposizione ulteriori pettorali per le singole gare, fino al raggiungimento del numero massimo, fissato a quota 500.

I primi 100 iscritti al circuito, organizzato sempre da Technosport, riceveranno un omaggio messo a disposizione dai partner. Ora è tempo di una sciata e una pellata, ma febbraio si avvicina a grandi passi.

download foto edizione precedente