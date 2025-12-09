Sanremo Marathon 2025: Catherine Bertone domina la 42km, Accurso miglior valdostano nella mezza

Domenica 7 dicembre San Remo ha ospitato la San Remo Marathon 2025. Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) è la vincitrice dell’edizione 2025 della 42km: che ha conquistato il primo posto assoluto femminile e primo di categoria SF50. Bertone ha concluso la gara in 2h42’27" prendendosi l’oro con circa 15’ di vantaggio sulla seconda classificata.

Nella mezza maratona Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) ha concluso al 34° posto in 1h37’09". Federica Gamba (ASD Inrun) con il tempo di 2h06’34" si è classificata in 243° posizione, Monica Canuto (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 293° in 2h13’50".

Nella classifica maschile Manuel Accurso (Atl. Monterosa Fogu Arnad) è stato il migliore valdostano concludendo in 9° posizione in 1h14’37", Juri Mafrica (ASD Inrun) ha concluso la gara al 17° posto con il tempo di 1h16’59". Alessansro Palter (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 89° in 1h25’18". Marco Enrietti (1983, APD Pont-Saint-Martin) è 306° con il tempo di 1h39’21". Diego Lasagni (Monterosa Fogu Arnad) è 365° in 1h42’09".

Nella 10km successo per il valdostano Jean-Pierre Vallet (2002, GP Parco Alpi Apuane) correndo in 32’23".

