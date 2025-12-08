 / GOLF

Tennis: Prime sorprese dal Memorial Minini di Quarta categoria

Terza giornata intensa per l’Open Nazionale Tennis Valle d’Aosta – 30° Memorial Giorgio Minini, con quattro match inseriti nel programma festivo dell’8 dicembre ma solo tre effettivamente disputati, complice il forfait di Gregorio Otto Colombo, che ha consegnato ad Andrea Pettenon il pass per la semifinale senza scendere in campo

Vitello e Chiucurlotto

La sorpresa di giornata è arrivata da Tommaso Terrana, lombardo classe 4.5 del TC Magnago, che non si è limitato a battere il testa di serie n.3 Leonardo Sergi, ma lo ha travolto con un perentorio 6/2, 6/0, imponendo un ritmo e una continuità che hanno lasciato poco spazio all’avversario. Sicurezza ed esperienza hanno invece guidato Gianni Vitello, seconda testa di serie del tabellone: l’atleta del TC Châtillon St-Vincent ha controllato la sfida con Marco Chiucchiurlotto, chiudendo 6/2, 6/4 senza particolari sbandamenti.

Il match più combattuto è stato quello tra il n.1 del seeding Leonardo Marcora (TC Gallarate) e il valdostano Luca Machina. Quest’ultimo ha sorpreso in avvio aggiudicandosi il primo set 6/4, ma Marcora ha cambiato passo, imponendosi nella seconda frazione 6/3 e replicando con lo stesso punteggio nel parziale decisivo, guadagnando così l’accesso alla semifinale.

Il tabellone della fase finale di Quarta categoria è quindi definito e presenta due elementi di spicco: le eliminazioni di due delle quattro teste di serie e la presenza inattesa di Terrana tra i migliori quattro, autentica rivelazione di questa edizione. Le semifinali, valide per l’accesso alla Sezione 2, si disputeranno martedì 9 dicembre: alle 19:30 sul centrale Leonardo Marcora troverà Andrea Pettenon, mentre alle 20:00 sul campo 1 Gianni Vitello incrocerà la sorpresa Tommaso Terrana, in un duello che promette scintille e possibili ulteriori ribaltoni nei pronostici.

