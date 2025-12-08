Tennis: Prime sorprese dal Memorial Minini di Quarta categoria

La sorpresa di giornata è arrivata da Tommaso Terrana, lombardo classe 4.5 del TC Magnago, che non si è limitato a battere il testa di serie n.3 Leonardo Sergi, ma lo ha travolto con un perentorio 6/2, 6/0, imponendo un ritmo e una continuità che hanno lasciato poco spazio all’avversario. Sicurezza ed esperienza hanno invece guidato Gianni Vitello, seconda testa di serie del tabellone: l’atleta del TC Châtillon St-Vincent ha controllato la sfida con Marco Chiucchiurlotto, chiudendo 6/2, 6/4 senza particolari sbandamenti.

Il match più combattuto è stato quello tra il n.1 del seeding Leonardo Marcora (TC Gallarate) e il valdostano Luca Machina. Quest’ultimo ha sorpreso in avvio aggiudicandosi il primo set 6/4, ma Marcora ha cambiato passo, imponendosi nella seconda frazione 6/3 e replicando con lo stesso punteggio nel parziale decisivo, guadagnando così l’accesso alla semifinale.

Il tabellone della fase finale di Quarta categoria è quindi definito e presenta due elementi di spicco: le eliminazioni di due delle quattro teste di serie e la presenza inattesa di Terrana tra i migliori quattro, autentica rivelazione di questa edizione. Le semifinali, valide per l’accesso alla Sezione 2, si disputeranno martedì 9 dicembre: alle 19:30 sul centrale Leonardo Marcora troverà Andrea Pettenon, mentre alle 20:00 sul campo 1 Gianni Vitello incrocerà la sorpresa Tommaso Terrana, in un duello che promette scintille e possibili ulteriori ribaltoni nei pronostici.