Nella finale dell’attività giovanile di zona 1: quattro valdostani protagonisti al Golf club Villa Carolina

Dopo una lunga e intensa stagione si è giocato presso il Golf club Villa Carolina, a Capriata d’Orba, in provincia di Alessandria, la finale dell’Attività giovanile di Zona 1, raggruppamento che coinvolge le realtà golfistiche di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nel circolo incastonato all’interno di un parco secolare, con i stupendi colori autunnali, cinque i valdostani che si sono guadagnati la partecipazione riservata ai migliori agonisti delle categorie Under 12 (Baby), Under 14 (Pulcini) e under 18 (Ragazzi/Cadetti). Sulla base del ranking sono stati invitati i migliori 8 giocatori delle categorie fino a under 14 e i primi 16 tra gli under 18. Assente per una sovrapposizione di impegni Federico Subet (Golf Club Aosta Brissogne), con quattro nostri portacolori che si sono ancora una volta distinti. La formula di gara, match play, con girone a eliminazione diretta, porta un giocatore a sfidare un singolo avversario e, per passare il turno, si contano le buche vinte e non i colpi impiegati per imbucare.

Grande prestazione tra gli under 18 per Emanuele Giachino, il 18enne portacolori del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses che ha concluso il proprio impegno tra i primi quattro. Inserito nella parte bassa del tabellone TS11, Emanuele è riuscito ad aggiudicarsi due sfide dirette approdando prima ai quarti di finale, superando la TS6 Tommaso Barberis (I Roveri) e poi alla semifinale, avendo la meglio sul quotato Mattia Rosso (Torino) TS3 del tabellone. E’ mancato solo il super risultato con l’accesso alla finale, con il golfista di Excenex che si è dovuto arrendere nella sfida che l’ha visto opposto a Simone Tonon (I Roveri).

Restando agli under 18, con un parterre che ha riunito i migliori 16, sono usciti agli ottavi di finale, Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne), TS16 opposto alla TS1 e campione italiano Cadetti Giovanni Bernardi (Margara) e Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) TS12 che si è arreso nella sfida diretta a Filippo Gamma (Biella).

In gara con i migliori 8 della categoria Pulcini l’aostano Federico Muzi Falconi (Golf Club Aosta Brissogne), numero 5 del ranking di zona, si è scontrato con la TS4 Danyl Tondina (Stresa), poi capace di approdare alla finale, che ha fermato il valdostano ai quarti di finale, imponendosi per una buca di vantaggio.



