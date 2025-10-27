Golf Valdostano: Un Weekend tra Zucche e Green

Doppio appuntamento con il golf nel fine settimana valdostano, che ha visto i campi di Aosta Arsanières e Aosta Brissogne animarsi tra competizioni agguerrite e un pizzico di fantasia.

Domenica 26 Ottobre, al circolo Aosta Arsanières, si è tenuta la divertente e originale GARA DI HALLOWEEN, una Louisiana Monoferro - Stableford a Categoria Unica. La coppia LETEY-BORRE ha dominato sia il campo che la sfilata, conquistando il 1° Lordo con 32 punti e aggiudicandosi anche il premio per il MIGLIOR COSTUME. Sul podio Netto, la vittoria è andata a CERISE-CHABLOZ (37), seguiti da LO GIUDICE-BELLINVIA (36) e MEGGIOLARO-RAVASIO (33).

Contemporaneamente, il Golf Club Aosta Brissogne ha ospitato una Gara di circolo Louisiana a 4 giocatori. A trionfare nel Lordo è stato il quartetto composto da ROSSI ROBERTO, PELLICONE DOMENICO, EDIFIZI MARCO e LUKSCH UMBERTO, che ha chiuso con un solido 42. Per la classifica Netto, il successo è andato a CORINO FRANCO, GAL MICHEL, GAL TOMMASO e RATIBONDI GIANFRANCO con 51 punti. Stesso punteggio (51) e secondo posto Netto per il team di VIERIN MARCO, BOLLA ROBERTA, JAMMARON PAOLO e ANTONUTTI PAOLA.