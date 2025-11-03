Halloween a colpi di golf: trionfano Misino-Fortin e Collé-Raiteri

Sabato 1 Novembre si è tenuta la spettacolare Gara di Halloween al Circolo Golf Club Aosta Brissogne, un appuntamento golfistico che ha unito lo spirito della festa a una competizione agguerrita. I partecipanti si sono sfidati in una formula Louisiana a coppie su un percorso ridotto di $9$ buche, regalando colpi di scena e punteggi serrati.

La coppia composta da Misino-Fortin ha dominato la classifica del $1^\circ$ Lordo, aggiudicandosi la vittoria con un totale di $18$ punti. Una performance solida che ha messo in evidenza il loro affiatamento e la precisione nel gioco.

Nella categoria Netto, a brillare sono stati Collé-Raiteri, che hanno conquistato il $1^\circ$ Netto con l'eccezionale punteggio di $23$ punti, dimostrando di saper sfruttare al meglio il proprio handicap. Al secondo posto, con un altrettanto ottimo risultato di $22$ punti, si sono piazzati Borney-Stevanon.

Infine, la classifica riservata alla $1^\text{a}$ Coppia Mista ha visto trionfare il duo Antonutti-Jammaron, che si è imposto con $18$ punti, chiudendo in bellezza una giornata di sport e divertimento.