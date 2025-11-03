Golf: Emanuele Giachino quarto sabato nell’interregionale

La due giorni del campionato interregionale di Zona 1 (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) in programma presso il golf club La Margherita, nel primo weekend di novembre, si è concluso disputando la sola giornata di apertura di sabato 1° novembre, a causa della nebbia che domenica ha impedito il regolare svolgimento delle seconde 18 buche. Il circolo di Poirino, piccola località a sud est di Torino, ai confini con la provincia di Cuneo e di Asti, si era preparata per ospitare questa competizione che la scarsa visibilità ha condizionato limitando la prova alla sola prova di sabato.

Nella classifica finale del lordo, con il quarto posto e il secondo score di giornata si è piazzato Emanuele Giachino, il 18enne portacolori del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses che ha completato il percorso in 75 colpi, preceduto solo da Mattia Siccardi (Cherasco) e Simone Tonon (Roveri) che con 74 colpi hanno occupato le prime due posizioni della classifica. Tra i top ten si è inserito il 16enne Julian Faccini, anche lui del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, con 76, a un solo colpo dal compagno di circolo, e a due dalla vetta.

Nella classifica sono anche presenti altri quattro giocatori di circoli valdostani: 23° Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 82, 26° Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne) che ha concluso in 83. Più indietro anche altri valdostani: 61° Federico Muzi Falconi (Golf Club Aosta Brissogne) con 95.

Intanto la Federgolf ha ufficializzato in settimana la classifica finale del circuito Teodoro Soldati che ha visto i migliori talenti valdostani impegnati nella zona 1 assieme ai giocatori fino a 18 anni di Piemonte e Liguria. 1293,5 punti sono i punti collezionati dal migliore giocatore della nostra regione, Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), che grazie a questo risultato ha concluso inserendosi al quarto posto della classifica finale maschile assoluta. Una medaglia di “legno”, su 114 giocatori che sono entrati in graduatoria, preceduto solamente dal vincitore Gabriele Gattiglia (Rapallo), primo con 1545 punti, Patrick Lombardo (Stupinigi), secondo con 1416,8 e Leonardo Russo (Pinerolo) che con 1365,9 punti si è guadagnato la quarta posizione. Il 16enne Mathias, ha anche all’attivo un prestigioso secondo posto tra gli under 16, alle spalle di Leonardo Russo; un piazzamento che garantisce al giovane di La Salle 12 pesantissimi punti nell’ordine di merito che permetterà al giovane talento valdostano di salire nella classifica assoluta e di categoria nazionale.