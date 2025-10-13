Golf: grande successo per il GSB Challenge Finale e la Coppa Mediolanum ad Aosta

Una domenica all’insegna del golf e dell’eccellenza sportiva ha animato il campo del Golf Club Arsanieres ASD di Aosta, dove si è svolta la tanto attesa finale del GSB Challenge. L’evento, tenutosi il 12 ottobre 2025, ha visto la partecipazione di numerosi atleti suddivisi in tre categorie, con risultati che hanno premiato precisione, tecnica e determinazione.

GSB Challenge

Nella 1ª Categoria, il primo premio lordo è stato conquistato da Alberto Borre del circolo Aosta Arsanieres con un punteggio di 34, mentre il primo netto è andato a Manuel Barrel, sempre dell’Arsanieres, con 40 punti. A seguire, Simone Meggiolaro, anch’egli del medesimo club, ha ottenuto il secondo netto con 39 punti, confermando la forte presenza del team locale.

La 2ª Categoria ha visto primeggiare Davide Chabloz con 39 punti netti, seguito da Giuseppe Ramolivaz, entrambi portacolori dell’Aosta Arsanieres, che ha chiuso con un ottimo 38 netto. Anche in questa sezione, il club ha dimostrato compattezza e talento.

Nella 3ª Categoria, il primo netto è stato assegnato a Benny Parisi del Golf Club Brissogne con 43 punti, mentre il secondo netto è andato a Maurice Rollet, anch’egli del Brissogne, con 41 punti. Una prestazione brillante che ha portato il circolo a distinguersi nella categoria più combattuta.

La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e sportività, con il pubblico e gli organizzatori che hanno applaudito i vincitori e tutti i partecipanti. Il GSB Challenge Finale ha confermato ancora una volta il ruolo centrale del Golf Club Arsanieres nel panorama golfistico valdostano, offrendo una competizione di alto livello e un’occasione di incontro per appassionati e atleti.

Un plauso va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, rendendo questa domenica di ottobre un momento memorabile per lo sport ad Aosta.

Coppa Mediolanum

Il Golf Aosta Club Brissogne di Aosta ha ospitato la Coppa Mediolanum, una gara in formula Luisiana 4 palle che ha visto protagoniste numerose coppie in una giornata all’insegna dello sport, della strategia e del divertimento.

La competizione ha premiato sia il gioco tecnico che l’affiatamento tra i partecipanti. Il primo lordo è stato conquistato dalla coppia Pellicone/Rossi, che ha totalizzato 37 punti, distinguendosi per precisione e regolarità sul campo.

Sul fronte del netto, il gradino più alto del podio è andato a Pasteris/Sebastiani, con un eccellente punteggio di 45. A seguire, Avoyer/Avoyer hanno ottenuto il secondo netto con 44 punti, pari merito con Bionaz/Perronet, che si sono aggiudicati il terzo netto.

Un riconoscimento speciale è stato riservato alla coppia mista Cuneaz/Fiabane, che ha saputo interpretare al meglio lo spirito della Luisiana, dimostrando sintonia e spirito sportivo.

La giornata si è svolta in un clima sereno e partecipato, con il campo in ottime condizioni e un’organizzazione impeccabile. La Coppa Mediolanum si conferma così un appuntamento atteso e apprezzato nel calendario golfistico valdostano, capace di unire competizione e convivialità in un contesto naturale d’eccellenza.