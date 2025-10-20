Golf: trionfi e talento alla "Gianni Cornici Golf Cup"

La Gianni Cornici Golf Cup ha regalato emozioni e colpi di scena nella sua edizione più recente, celebrando il talento e la determinazione dei partecipanti nelle diverse categorie. In particolare, la GNE362° Categoria ha visto brillare alcuni protagonisti che hanno saputo distinguersi per tecnica, concentrazione e spirito competitivo.

Nella classifica del 1° Netto, il vincitore assoluto è stato Marco Lambert, rappresentante della Valle d’Aosta, che ha conquistato il gradino più alto del podio con una prestazione impeccabile. Il suo gioco preciso e la gestione strategica del campo lo hanno reso il punto di riferimento della competizione. Al secondo posto si è piazzato Massimo Scopacasa, in forza al circolo Aosta Arsanieres, che ha dimostrato grande costanza e abilità, meritando ampiamente il riconoscimento. La sua performance ha confermato il valore crescente del club Arsanieres nel panorama golfistico regionale.

Passando alla 313° Categoria, il primo netto è stato conquistato da Carlo Cerise, anch’egli portacolori dell’Aosta Arsanieres. La sua prova è stata caratterizzata da colpi audaci e una lettura del campo che ha fatto la differenza. A seguire, Niccolò Lo Giudice ha ottenuto il secondo netto, confermando la forza del team Arsanieres con un gioco solido e una tenacia che ha impressionato pubblico e avversari.

La Gianni Cornici Golf Cup si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati del golf, capace di valorizzare i talenti locali e offrire uno spettacolo sportivo di alto livello. L’edizione appena conclusa ha messo in luce non solo la qualità tecnica dei partecipanti, ma anche lo spirito di amicizia e competizione che rende questo sport unico. Con protagonisti come Lambert, Scopacasa, Cerise e Lo Giudice, il futuro del golf valdostano appare più promettente che mai.