Golf: Il talento aostano Muzi Falconi conquista la finale nazionale

Una stagione lunga, impegnativa e ricca di soddisfazioni quella di Federico Muzi Falconi, 14 anni, portacolori del Golf Club Aosta Brissogne, che ha conquistato la finale nazionale del circuito “Saranno Famosi”, riservato ai migliori under 14 di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Zona 1). Il prestigioso appuntamento è in programma sabato 16 novembre a Sutri, sul campo della Federgolf lungo la Cassia, in provincia di Viterbo.

In dieci gare del circuito, Federico ha dimostrato continuità e maturità tecnica, chiudendo la fase interregionale con un brillante terzo posto, posizione che gli vale il pass per la finale. Davanti a lui solo Filippo Torchio (GC Città d’Asti) e Giorgio Lopes (GC Castelconturbia), che lo accompagneranno nel Lazio per rappresentare la Zona 1.

L’ultima tappa di qualificazione, disputata sabato 11 ottobre sul percorso del Golf Città d’Asti (par 66), ha visto il successo del padrone di casa Torchio, autore di una prova eccezionale chiusa con 61 colpi (-5 sul par). Grazie ai punti doppi della finale zonale, Torchio ha superato in extremis Lopes, terzo di giornata con 67 colpi. In mezzo si è inserito Luigi Conconi (Margara), secondo assoluto con 65 colpi e primo tra gli under 12.

Già certo della qualificazione e del terzo posto interregionale, Federico Muzi Falconi ha giocato con serenità, concludendo comunque al 12° posto con 73 colpi.

Tra gli under 12, buona prestazione anche per Federico Fiabane (GC Aosta Brissogne), 16° con 84 colpi. La classifica del lordo è stata vinta da Luigi Conconi (Margara) con 65 colpi, davanti a Tommaso Falla (Le Betulle) con 69 e Federico Bertolino (I Roveri) con 70.

Nel frattempo, altri tre valdostani erano impegnati al Golf Club Margara per il Trofeo Lolli Ghetti, una competizione di alto livello tecnico. Alessandro Subet, Emanuele Giachino e Federico Subet non sono riusciti a guadagnare l’accesso alla terza giornata, ma hanno comunque ben figurato in un contesto di grande qualità.

Sul percorso alessandrino ha trionfato Nicolò Tavola (Gardagolf) con 215 colpi (-1 sul par), davanti ad Alessio Scaramastra (Marco Simone) e Leonardo Laserra (Rovedine).

Tra i valdostani, Alessandro Subet ha chiuso 58° con 160 colpi (83+77), a soli due colpi dall’ingresso nella terza giornata; Emanuele Giachino (Courmayeur) ha terminato 70° con 166 (80+86), seguito da Federico Subet (Aosta Brissogne), 71° con 168 (90+78).