Farinet e Lo Giudice protagonisti: assegnata la Coppa del Presidente all'Aosta Arsanieres

Domenica 2 novembre, i riflettori del golf valdostano si sono accesi sul circolo Aosta Arsanieres per la prestigiosa Coppa del Presidente. La competizione, disputata sulla formula Stableford a 9 buche e suddivisa in tre categorie, ha offerto una giornata di intenso agonismo e prestazioni di alto livello.

Nella 1° Categoria, il risultato di punta è stato il trionfo di FARINET Loris (Aosta Arsanieres), che ha conquistato il 1° Lordo con un convincente punteggio di 17. Per la classifica Netto, la vittoria è andata a BRINGHEN Paolo (Valle d'Aosta) con 16 punti, mentre il 2° Netto è stato appannaggio di MEGGIOLARO Simone (Aosta Arsanieres) con 14 punti.

La 2° Categoria ha visto primeggiare LAMBERT Marco (Valle d'Aosta), il quale si è aggiudicato il 1° Netto con 17 punti. A seguirlo, in seconda posizione Netto, VERTUI Flavio (Aosta Arsanieres) con 16 punti.

Il vero exploit della giornata si è registrato nella 3° Categoria, dove il giovane LO GIUDICE Niccolò (Aosta Arsanieres) ha staccato tutti con un incredibile punteggio di 28 punti Stableford, conquistando con merito il 1° Netto. Il 2° Netto è stato vinto da BELLINVIA Marinella (Courmayeur) con 14 punti.

La manifestazione si è conclusa con successo, confermando la passione e l'alto livello tecnico dei golfisti locali.