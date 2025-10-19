Golf: Mathias Sciocchetti Bois terzo a Genova: punti pesanti nel circuito Teodoro Soldati

Impegno ligure e risultati di sostanza per i giovani golfisti valdostani Mathias Sciocchetti Bois e Federico Muzi Falconi, in gara sabato 18 ottobre sul percorso del Golf Club Genova – Sant’Anna di Cogoleto per la penultima tappa di Zona 1 del circuito Teodoro Soldati, riservato a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Entrambi gli atleti sono riusciti a entrare nella top ten della classifica “lordo”, confermando la crescita del movimento giovanile valdostano nel panorama nazionale.

La miglior prestazione di giornata è arrivata dai padroni di casa Lorenzo Sacchi (Bogogno) e Gabriele Gattiglia (Rapallo), che hanno chiuso le 18 buche in 76 colpi, quattro sopra il par del campo. Ma subito dietro, a un solo colpo di distanza, si è inserito Mathias Sciocchetti Bois del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, che con 77 colpi si è piazzato al terzo posto, a pari merito con altri quattro concorrenti.

Una gara in rimonta per il 16enne di La Salle, partito con qualche incertezza nelle prime nove buche, chiuse in 40 colpi e oltre la decima posizione provvisoria. Nella seconda metà del percorso, però, Mathias ha cambiato passo: due birdie decisivi, alla buca 13 e alla 18, gli hanno consentito di recuperare posizioni e agganciare il “trenino” dei migliori.

Un risultato che vale punti importanti in ottica classifica generale del circuito Teodoro Soldati, dove il giovane valdostano è ormai stabilmente tra i protagonisti.

Sorrisi anche per Federico Muzi Falconi, 14 anni, del Golf Club Aosta Brissogne, che ha completato le 18 buche in 80 colpi (41 nelle prime nove e 39 nelle seconde), centrando un’ottima nona posizione finale. Una prestazione solida e regolare, frutto di una crescita tecnica continua e di un atteggiamento maturo in campo, che lo conferma tra i giovani più promettenti della categoria.

Il calendario di fine stagione si fa ora intenso. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, ad Agrate (Novara), è in programma la 18ª edizione del Trofeo Castelconturbia, importante gara federale che vedrà al via anche Federico e Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne) ed Emanuele Giachino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses).

Resta invece da sciogliere il dubbio sulla partecipazione di Mathias Sciocchetti Bois, che valuterà se prendere parte a questa tre giorni oppure concentrarsi sull’ultima tappa del circuito Teodoro Soldati, in programma sabato al Golf Continental di Verbania, dove potrebbe migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Determinazione, tecnica e sangue freddo: il podio di Genova conferma che i giovani golfisti valdostani stanno crescendo nel segno della competitività e della passione. E la stagione, per loro, è tutt’altro che finita.