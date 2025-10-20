Coppa Lugon: Lauro Bionaz domina nel lordo, trionfi per categorie

Risultati della gara Singola Stableford, domenica 19 ottobre.
Si è conclusa con successo la Coppa Lugon, la competizione di golf svoltasi oggi, domenica 19 ottobre, in formula Singola Stableford. La giornata ha visto sfidarsi numerosi atleti, con prestazioni di alto livello in tutte le categorie.
A conquistare il podio assoluto per il 1° Lordo è stato Lauro Bionaz, che ha dimostrato una forma eccellente chiudendo la gara con 33 punti.
Nelle categorie Netto, i risultati sono stati molto combattuti:
1° Categoria: Il vincitore è Roberto Rossi con 38 punti, seguito da Domenico Pellicone al secondo posto con 37 punti.
2° Categoria: Prestazione superlativa per Federico Fiabane, che si aggiudica la prima posizione con ben 41 punti Stableford, superando Marino Palenni, che si piazza secondo con 40 punti.
3° Categoria: Il miglior punteggio netto della giornata (42 punti) va a Benjamin Alliod, che si impone al primo posto. Ottimo risultato anche per Paola Stevanon, che con 39 punti si prende la seconda posizione e il riconoscimento come prima classificata femminile.
Infine, per la categoria Seniores, il successo è andato a James Paul Woodall, che ha chiuso la sua gara con 36 punti.
La manifestazione si è svolta regolarmente, regalando una giornata di sport e competizione avvincente.